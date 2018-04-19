Подвиг народа. Село Богучаны — крайняя точка автопробега «АиФ на Енисее»

Село Богучаны — крайняя точка автопробега «Поздравь ветерана с Победой!». Сегодня там проживают три участника Великой Отечественной войны, три узника фашистских концлагерей, три жителя блокадного Ленинграда и около сорока тружеников тыла.

Архив администрации Богучанского района до сих пор хранит свидетельства трудового подвига селян. В протоколе от 26 января 1944 года записано: «Несмотря на сокращение рабочей силы, в связи с уходом колхозников в Красную армию посевную и уборку третьего (!) военного урожая закончили в срок. Страна и фронт должны получать от колхозной деревни больше хлеба, мяса и других продуктов».

Самоотверженная работа тружеников тыла в годы войны не осталась незамеченной. Решением исполкома Богучанского районного Совета 1116 человек были представлены к медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». В списках награждённых — только те, кто всю войну трудился по-стахановски, выполняя нормы на 175-200%.

Из Богучанского района на фронт ушли 3219 человек, не вернулись 1298… Сегодня в райцентре проживают три непосредственных свидетеля тех страшных событий.

Павел Подскребышев уходил в армию из Минусинска, туда, демобилизовавшись, и вернулся, а уже после переехал в Богучаны. Сначала служил под Сталинградом, затем его перевели в Прибалтику, Молдавию, ещё позднее — в Грецию. Был ранен в колено, хотели даже ногу отнять, но, к счастью, обошлось. Ветеран получил медаль Жукова, орден Отечественной войны I степени и другие награды. После окончания войны в 1948 году был призван в 260-й стрелковый полк войск госбезо­пасности СССР, направленных на борьбу с национально-повстанческим подпольем и незаконными вооружёнными формированиями в западных регионах. В этом году герой отмечает 90-летие.

Виталий Абаев боевое крещение принял во время освобождения Курска. Потом в составе 1-го Украинского фронта участвовал в боевых операциях, освобождал Орёл, Белгород, Белую Церковь, Польшу, Чехословакию, с боями дошёл до Праги. О храбрости и мужестве гвардии сержанта Абаева, командира зенитной батареи, сбившей шесть вражеских самолётов, говорят его награды: орден Славы третьей степени, медаль «За отвагу», юбилейные медали.

94-летний ветеран — желанный гость в школе, детском саду, на всех мероприятиях, проводимых в Доме культуры посёлка. Он рассказывает детям о своей фронтовой молодости, о том, как вместе с однополчанами бился на Курской дуге, как освобождали от Гитлера малые и большие города, теряли своих боевых друзей.

До сегодняшнего дня, несмотря на возраст, фронтовик не потерял силу духа, доброту и чувство юмора.

Ещё один ветеран, Николай Краев, постеснялся общаться с журналистами по телефону. А в администрации говорят, что он не любит публику, редко приходит на концерты. Возможно, это из-за того, что сейчас 91-летний фронтовик практически ничего не видит. У команды «АиФ» будет возможность заехать к Николаю Дмитриевичу домой и услышать его рассказ о великой Победе вживую.