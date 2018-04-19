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Иван Саввиди и Владимир Мельников попали в список Forbes
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Иван Саввиди и Владимир Мельников попали в список Forbes 

Деловое сообщество 40 минут назад
Двое бизнесменов из Ростовской области, Иван Саввиди и Владимир Мельников, попали в список 200 богатейших бизнесменов России по версии журнала Forbes. Отметим, что в новой версии рейтинга нет владельца холдинга «Юг Руси» Сергея Кислова и главы компании «Астон» Вадима Викулова, которые входили в список в прошлом году.
Состояние владельца «Группы Агроком» Ивана Саввиди составители рейтинга оценили в $1,9 млрд он занимает 53-е место. Фактически попаданием в список он обязан объявленной недавно сделкой по продаже «Донского табака» компании Japan Tobacco за $1,6 млрд Очевидно, что составители рейтинга уже учли ее.
Владелец компании «Глория джинс» Владимир Мельников поднялся с 164-го на 155-е место за год, а его состояние увеличилось с $600 млн до $700 млн
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