Иван Саввиди и Владимир Мельников попали в список Forbes

Состояние владельца «Группы Агроком» Ивана Саввиди составители рейтинга оценили в $1,9 млрд он занимает 53-е место. Фактически попаданием в список он обязан объявленной недавно сделкой по продаже «Донского табака» компании Japan Tobacco за $1,6 млрд Очевидно, что составители рейтинга уже учли ее.