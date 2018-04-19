Аксаков не видит условий для майнинга в Крыму

Майнинг в Крыму в промышленных масштабах на данный момент невозможен из-за дефицита электроэнергии в республике, сообщил на Ялтинском международном экономическом форуме председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Ко мне обращаются некоторые сумасшедшие, в хорошем смысле. Предлагают майнить в Крыму. Я могу сказать, что это, конечно, пока иллюзия — все-таки регион энергодефицитный, электростанции не справляются. А вот ICO — вполне реальная перспектива», — сказал Аксаков.