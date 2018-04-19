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Аксаков не видит условий для майнинга в Крыму
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Аксаков не видит условий для майнинга в Крыму 

Rambler News Service 47 минут назад
Майнинг в Крыму в промышленных масштабах на данный момент невозможен из-за дефицита электроэнергии в республике, сообщил на Ялтинском международном экономическом форуме председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
«Ко мне обращаются некоторые сумасшедшие, в хорошем смысле. Предлагают майнить в Крыму. Я могу сказать, что это, конечно, пока иллюзия — все-таки регион энергодефицитный, электростанции не справляются. А вот ICO — вполне реальная перспектива», — сказал Аксаков.
Ранее в кулуарах форума он рассказал RNS, что профильный комитет Госдумы, который он возглавляет, поддерживает создание в Крыму криптовалютного офшора.
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