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США и Польша одновременно примут на вооружение новейшую систему Patriot
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США и Польша одновременно примут на вооружение новейшую систему Patriot 

ТК «Звезда» 21 минуту назад
Фото: ТК «Звезда»
Польская армия во второй фазе поставок Patriot получит новейший радар, а также пусковые установки и дополнительные ракеты.
Одновременно в Польше и США на вооружение будет принят новейший вариант системы ПВО Patriot. Об этом заявил в эфире Польского радио министр национальной обороны республики Мариуш Блащак, сообщает РИА Новости.
Контракт о поставке Польше американских систем ПВО Patriot подписан в конце марта этого года в Варшаве. Первая поставка будет включать 208 ракет, 16 пусковых установок и четыре радиолокационных станции.
«Новая система противоракетной обороны Patriot будет внедрена одновременно в польской армии, как и в армии американской», — отметил министр национальной обороны республики.
Кроме того, Блащак рассказал, что сейчас идут переговоры о второй фазе поставок в Польшу элементов системы Patriot. Он добавил, что переговоры по первой фазе прошли хорошо.
Предполагается, что польская армия во второй фазе поставок Patriot получит новейший радар, а также пусковые установки и дополнительные ракеты.
Планируется, что в Польшу первые ЗРК Patriot поступят в 2022 году. Как ранее многократно заявлялось представителями польского руководства, ожидается, что новые системы ПВО будут размещены недалеко от границы с Россией.
В июле прошлого года министерством национальной обороны Польши и министерством обороны США было подписано соглашение о поставке Варшаве комплексов Patriot. Документ был подписан во время приезда американского президента Дональда Трампа в Варшаву. В документе говорится, что системы будут переданы Польше до 2022 года. Планируется, что на первом этапе — в 2021–2022 годах — в Польшу будут поставлены две батареи Patriot с ракетами PAC-3 MSE и элементами системы управления и связи IBCS.
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