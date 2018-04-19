США и Польша одновременно примут на вооружение новейшую систему Patriot

Польская армия во второй фазе поставок Patriot получит новейший радар, а также пусковые установки и дополнительные ракеты.

Контракт о поставке Польше американских систем ПВО Patriot подписан в конце марта этого года в Варшаве . Первая поставка будет включать 208 ракет, 16 пусковых установок и четыре радиолокационных станции.

«Новая система противоракетной обороны Patriot будет внедрена одновременно в польской армии, как и в армии американской», — отметил министр национальной обороны республики.

Кроме того, Блащак рассказал, что сейчас идут переговоры о второй фазе поставок в Польшу элементов системы Patriot. Он добавил, что переговоры по первой фазе прошли хорошо.

Предполагается, что польская армия во второй фазе поставок Patriot получит новейший радар, а также пусковые установки и дополнительные ракеты.

Планируется, что в Польшу первые ЗРК Patriot поступят в 2022 году. Как ранее многократно заявлялось представителями польского руководства, ожидается, что новые системы ПВО будут размещены недалеко от границы с Россией