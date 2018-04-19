УФАС нашло нарушения при проведении закупок на противоклещевую обработку в Златоусте

Заказчик запроса котировок на противоклещевую обработку скверов, парков и кладбищ МКУ ЗГО «Управление жилищно-коммунального хозяйства» отменил закупку после выявления антимонопольной службой нарушения законодательства о контрактной системе. Антимонопольной службой по жалобе ООО «САНАС» установлено, что в извещении о проведении запроса котировок отсутствовало требование к участникам закупки о наличии у них лицензии на осуществление медицинской деятельности по дезинфектологии. Начальная цена закупки по противоклещевой обработке на площади 77 га составила 300 тыс. рублей.

Согласно действующему законодательству дезинсекционные работы относятся к санитарно-эпидемиологическим мероприятиям, деятельности в области охраны здоровья граждан и фактически являются медицинской деятельностью, подлежащей лицензированию. Так, Положением о лицензировании медицинской деятельности установлено, что в медицинскую деятельность включены работы (услуги) по дезинфектологии, состоящие из работ по дезинфекции, дезинсекции и дератизации.

К дезинсекции относятся истребительные мероприятия и защита от нападения синантропных членистоногих, в том числе клещей, имеющих эпидемиологическое, санитарно-гигиеническое и беспокоящее значение, в населенных пунктах (здания и территория) и в открытой природе.

Челябинское УФАС России выдало МКУ ЗГО «УЖКХ» предписание об установлении в извещении о проведении закупки требования к участникам о наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности по дезинфектологии, однако, в этот же день учреждение закупку отменило. За проведение закупки с нарушением законодательства о контрактной системе антимонопольной службой в отношении должностного лица заказчика будет возбуждено административное дело.

Стоит отметить, что неустановление к участникам закупок требований о наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности в данной сфере выявляется Челябинским УФАС России довольно часто. Например, такие нарушения выявлены в запросе котировок на оказание услуг по дератизации и дезинсекции в корпусах Института Агроинженерии ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ (начальная цена — 87 тыс. рублей), в аукционе ГБПОУ «Челябинский техникум промышленности и городского хозяйства имени Я. П. Осадченко» на услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации (31 тыс. руб.), в аукционе ГБУЗ «ЧОКПТД» на проведение профилактической дезинфекции (103 тыс. рублей), в запросе котировок на оказание услуг по проведению профилактических и противоэпидемиологических мероприятий (дератизация, дезинсекция и акарицидная обработка) на территории Ашинского городского поселения (82 тыс. рублей). Аналогичным образом складывается ситуация при проведении закупок по дезинфекции белья, поскольку данные работы также должны выполняться компаниями, обладающими соответствующей лицензией, сообщает пресс-службе регионального УФАС.