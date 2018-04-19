Чехи вложатся в область

Фото Михаил Мойсеянчик

Началась большая встреча с презентации экономического потенциала региона. Инна Хроменкова (директор департамента инвестиций и внешнеэкономической деятельности 33 региона) сообщила собравшимся о реализованных во Владимирской области иностранных инвестиционных проектах. Из них три приходятся на чешских партнёров. Также речь зашла о реализации подписанных в прошлом году Светланой Орловой и чешской стороной соглашений.

Привлекательные области для инвестиций, по мнению обладминистрации, являются медицина и фармакология (Генериум), химия, тяжёлая промышленность. Пока же эта встреча является скорей первым раундом переговоров с потенциальными инвесторами. Чешскую делегацию пригласили на владимирский экономический форум, чтобы те «один раз увидели, чем сто раз услышали» о разработках 33 региона. Партнёры дали добро.

«Мы приехали во Владимирскую область в рамках проекта поддержки экономической дипломатии. Я очень рад, что после двухлетнего спада, чешская экономика вновь стала расти и разом на 30%. Очевидно, что как минимум бизнес-атмосфера стала, в это непростое время, более позитивной. Есть у нас и увеличение экспорта в сфере машиностроения. Поэтому мы открыты для диалога с Владимирской области. Ищем новых партнёров на российском рынке», — сказал Мартин Башта.

Вьетнам, Никарагуа, Казахстан. К слову, один крупный совместный чешско-российский проект уже реализуется на территории региона. В Камешково приступили к сборке трактора «Владимир», документацию для которого сделала чешская фирма «Zetor». Характеристики трактора весьма неплохие: масса 2740 кг, дизельный двигатель — 50 лошадиных сил, скорость — 30 км в час, грузоподъёмность — 1,1 тонны. К 2020 году, камешковское производство готово выпускать около 1000 тракторов в год. Их предполагается поставлять как на внутренний рынок, так и в страны ближнего зарубежья. Тем самым, развитие индустриального парка меняет ситуацию на рынке труда в моногороде Камешково к лучшему. На тракторном производстве планируется создать 100 новых рабочих мест. Стоит отметить, что заявки на новые тракторы уже есть. В ближайшем времени их будут поставлять в следующие страны: Куба

Кроме того, в обладминистрации нацелились на двустороннее сотрудничество с чешским торговым банком. Возможно, для владимирской промышленности удастся «выбить» какие-нибудь привилегии.