В Краснодаре улицу Яснополянскую готовят к укладке асфальта 

Краснодар. 19 апр. — Новая Кубань. В рамках региональной программы «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края» специалисты начали подготовку дорожного основания улицы Яснополянской (она является продолжением ул. Восточно-Кругликовской — прим. «НК») к укладке асфальта. Работы ведутся на промежутке между улицами Уссурийской и Домбайской. Также завершается укладка нижних слоев асфальта по улице Уссурийской от улиц 1-го Мая до Яснополянской.
— Основные работы ведутся на нескольких участках: по ул. Восточно-Кругликовской — от ул. им. 40-летия Победы до ул. Домбайской и по ул. Яснополянской от ул. Домбайской до ул. Уссурийской. В частности, на промежутке от ул. Домбайской до ул. Черкасской продолжается устройство тротуаров, установка бордюрного камня. Также на капитально ремонтируемом участке ул. Восточно-Кругликовской ведется установка столбов уличного освещения, переключение инженерных сетей, задействовано около 60 рабочих и 14 единиц техники, — прокомментировал директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.