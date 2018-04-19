Депутаты Заксобрания Красноярского края потребовали отставки Нины Авдеевой

На сессии Законодательного собрания Красноярского края депутаты потребовали отправить в отставку руководителя регионального фонда капремонта. Правда, своё требование парламентарии изложили в виде вопроса: «Когда последует увольнение»? Дело в том, что за три года многочисленных претензий к темпам и качеству работы, ситуация принципиально не изменилась. Замминистра ЖКХ РФ Андрей Чибис , проинспектировав 5 дней назад отремонтированные дома, высказался однозначно: «Менеджмент надо менять». Эту же формулировку применил и врио губернатора края Александр Усс

«Не отставка, а замена. Как минимум мы должны поблагодарить этих людей за честность. Деньги целые, нельзя говорить о нецелевом использовании средств. Просто сейчас в Фонде нужны другие люди, с предпринимательской жилкой. Для выправления ситуации нужны другие специалисты и пересмотр проектов, которые занижены минимум на 30%». По мнению Александра Викторовича, то что деньги не украдены уже достойно уважения. Напомним, что сейчас на счетах регионального оператора второй год мертвым грузом лежат 8 млрд народных денег.