СП Siemens и «Синары» планирует участвовать в новом тендере на поставку поездов для МЦД

«Это вопрос участия нашего СП «Уральские локомотивы» в этих тендерах (на поставку поездов «Ласточка» для МЦД. — RNS). Мы посмотрели: условия первого тендера были довольно непростыми. «Ласточки» можно использовать, но есть определенные вопросы. Мы сейчас рассматриваем возможность участия во втором тендере», — отметил он.