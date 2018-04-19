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СП Siemens и «Синары» планирует участвовать в новом тендере на поставку поездов для МЦД
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СП Siemens и «Синары» планирует участвовать в новом тендере на поставку поездов для МЦД 

Rambler News Service 1 час назад
«Уральские локомотивы» (совместное предприятие Siemens и группы «Синара» в Верхней Пышме) планирует принять участие в новом тендере на поставку поездов для «Московских центральных диаметров» — проекта наземного метро Москвы. Об этом сказал журналистам президент Siemens в России и СНГ Дитрих Меллер, отвечая на вопрос RNS.
«Это вопрос участия нашего СП «Уральские локомотивы» в этих тендерах (на поставку поездов «Ласточка» для МЦД. — RNS). Мы посмотрели: условия первого тендера были довольно непростыми. «Ласточки» можно использовать, но есть определенные вопросы. Мы сейчас рассматриваем возможность участия во втором тендере», — отметил он.
«Уральские локомотивы» — совместное предприятие компании Siemens и группы «Синара». Завод является производителем электропроездов «Ласточка». В августе 2017 года РЖД, группа «Синара» и Siemens подписали соглашение о намерениях по созданию нового поколения пассажирских электропоездов «Ласточка» дальнего следования, производителем которых также станут «Уральские локомотивы».
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