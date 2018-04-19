Сенатор напомнил США, что альтернатива Асаду — бандиты и террористы

«Это продолжение старой стратегии США. Они не скрывали, что они не бросят «Джабхат ан-Нусра». Эта группировка постоянно меняет свои названия, тем самым пытаясь как бы легализоваться. А у нас эта та же самая террористическая организация, которую американцы с самого начала поддерживали, создавали для борьбы с режимом Асада. К сожалению, США продолжают попытки расшатать режим в Сирии. Можно подумать, что есть пять кандидатов-демократов, которые готовы возглавить Сирию. Никого же нет. Бандиты и террористы. На кого они собираются делать ставку?», — возмутился сенатор.

Владимир Джабаров отметил, что ни к чему хорошему такая стратегия не приведет. По его словам, американцы, пытаясь «раздуть новую партизанскую войну», могут получить то же самое, что было в Ливии и сейчас происходит в Йемене , в Ираке и в Афганистане