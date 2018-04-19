Ещё
Сенатор напомнил США, что альтернатива Асаду — бандиты и террористы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сенатор напомнил США, что альтернатива Асаду — бандиты и террористы 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
В Сирии террористы планируют создать автономную территорию под патронажем Соединенных Штатов Америки, сообщают СМИ. Боевики «Джабхат ан-Нусры» (запрещенной в РФ террористической организации — прим. НСН) и «Сирийской свободной армии» проводят расширение подконтрольных им территорий на юге Сирии, сообщил военно-дипломатический источник «РИА Новости». По его данным, боевики планируют одновременное наступление на позиции сил сирийского президента Башара Асада.
В эфире НСН первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров напомнил боевикам и поддерживающим их США, что кроме Асада кандидатов на пост главы Сирии просто нет.
«Это продолжение старой стратегии США. Они не скрывали, что они не бросят «Джабхат ан-Нусра». Эта группировка постоянно меняет свои названия, тем самым пытаясь как бы легализоваться. А у нас эта та же самая террористическая организация, которую американцы с самого начала поддерживали, создавали для борьбы с режимом Асада. К сожалению, США продолжают попытки расшатать режим в Сирии. Можно подумать, что есть пять кандидатов-демократов, которые готовы возглавить Сирию. Никого же нет. Бандиты и террористы. На кого они собираются делать ставку?», — возмутился сенатор.
Владимир Джабаров отметил, что ни к чему хорошему такая стратегия не приведет. По его словам, американцы, пытаясь «раздуть новую партизанскую войну», могут получить то же самое, что было в Ливии и сейчас происходит в Йемене, в Ираке и в Афганистане.
Автономия боевиков в Сирии. США поддержат? Как сообщает РЕН ТВ, различные группировки в Сирии сконцентрировали около 12 тысяч боевиков для скоординированного наступления на позиции правительственных сил. Сотни единиц боевой техники и десятки полевых орудий и систем залпового огня боевики получили через коридоры на границе с Израилем. В Совфеде допустили ответное усиление российских позиций в Сирии. «Если будет необходимость, наверняка, будет какое-то усиление российских сил в регионе. Просто так делать из Асада жертву никто не даст», — сказал сенатор Джабаров. Источник также сообщил СМИ, что боевики планируют осуществить атаку по правительственным силам с использованием кустарного химоружия. Ранее США и их союзники обвинили режим Асада в применении химоружия в пригороде Дамаска. Именно это стало поводом для ракетного удара западной коалиции в ночь на 14 апреля.
Национальная Служба Новостей: последние новости
235-летие присоединения Крыма Екатериной II затмило открытие Крымского моста Яхту Путина заметили в Босфоре Санкциям конец? ФРГ попросит освободить бизнес от ограничительных мер против РФ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Япония заявила протест России361
«Умные» ракеты Трампа усовершенствуют российскую ПРО154
8 лет за кокаиновый круиз17
Пока вы спали: США начали «войну» с русским балетом36
Тулеев уедет за границу333
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:20
Собянин рассказал о ходе реконструкции «Лужников»
Новости Москвы
00:57
В столице реконструируют три развязки на МКАД
Новости Москвы
00:25
В Москве появятся бесплатные исторические прогулки
Новости Москвы
03:24
Собянин поручил повысить выплаты донорам
Новости Москвы Общество
00:57
В ЦОДД назвали причину многокилометровых пробок
Новости Москвы Погода
01:00
Мероприятия ко Дню Победы пройдут в 21 парке
Новости Москвы
01:15
В Москве ликвидировали провал грунта на Новом Арбате
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение