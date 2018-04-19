В Сирии террористы планируют создать автономную территорию под патронажем Соединенных Штатов Америки, сообщают СМИ. Боевики «Джабхат ан-Нусры» (запрещенной в РФ террористической организации — прим. НСН) и «Сирийской свободной армии» проводят расширение подконтрольных им территорий на юге Сирии, сообщил военно-дипломатический источник «РИА Новости». По его данным, боевики планируют одновременное наступление на позиции сил сирийского президента Башара Асада.
В эфире НСН первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров напомнил боевикам и поддерживающим их США, что кроме Асада кандидатов на пост главы Сирии просто нет.
«Это продолжение старой стратегии США. Они не скрывали, что они не бросят «Джабхат ан-Нусра». Эта группировка постоянно меняет свои названия, тем самым пытаясь как бы легализоваться. А у нас эта та же самая террористическая организация, которую американцы с самого начала поддерживали, создавали для борьбы с режимом Асада. К сожалению, США продолжают попытки расшатать режим в Сирии. Можно подумать, что есть пять кандидатов-демократов, которые готовы возглавить Сирию. Никого же нет. Бандиты и террористы. На кого они собираются делать ставку?», — возмутился сенатор.
Владимир Джабаров отметил, что ни к чему хорошему такая стратегия не приведет. По его словам, американцы, пытаясь «раздуть новую партизанскую войну», могут получить то же самое, что было в Ливии и сейчас происходит в Йемене, в Ираке и в Афганистане.
Автономия боевиков в Сирии. США поддержат? Как сообщает РЕН ТВ, различные группировки в Сирии сконцентрировали около 12 тысяч боевиков для скоординированного наступления на позиции правительственных сил. Сотни единиц боевой техники и десятки полевых орудий и систем залпового огня боевики получили через коридоры на границе с Израилем. В Совфеде допустили ответное усиление российских позиций в Сирии. «Если будет необходимость, наверняка, будет какое-то усиление российских сил в регионе. Просто так делать из Асада жертву никто не даст», — сказал сенатор Джабаров. Источник также сообщил СМИ, что боевики планируют осуществить атаку по правительственным силам с использованием кустарного химоружия. Ранее США и их союзники обвинили режим Асада в применении химоружия в пригороде Дамаска. Именно это стало поводом для ракетного удара западной коалиции в ночь на 14 апреля.