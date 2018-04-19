Трутнев поручил уволить пять чиновников в Приморье за отказ в земле инвестору из Австралии

ТАСС , 19 апреля. Полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО), вице-премьер Юрий Трутнев дал поручение уволить пятерых чиновников в Приморском крае , которые отказали австралийскому инвестору в земельном участке для создания производства говядины.

"Мы встречались с руководителем компании из Австралии , который принял решение о реализации проекта в области сельского хозяйства в Приморье. А вот дальше действительно интересная история: он изучил все кадастровые карты, нашел свободную землю, объехал все это на мотоцикле и получил пять отказов подряд в течение полугода. Меня эта история настолько заинтересовала, что я поручил главному федеральному инспектору в Приморье проанализировать все отказы, разобраться с соответствием действий чиновников, которые их подписали, законодательству РФ и поручению президента России об ускоренном развитии Дальнего Востока, и уволить всех чиновников до одного", — сказал Трутнев журналистам на Дне китайского инвестора в четверг.

Он добавил, что эта работа должна быть проведена в течение месяца, и что «надо избавляться от тех людей, которые путают государственную собственность со своей личной». Как пояснил врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко , в ближайший вторник он вновь встретится с этим инвестором для обсуждения проекта.

"Сегодня у нас в Дальневосточном федеральном округе не хватает говядины, мы ее завозим из Австралии. А тут человек сам приехал, привез сюда семью Сейчас буду разбираться, я примерно знаю, в тех районах, куда он обращался, там действительно такие «царьки» сидят, и ничего не хотят давать. Поэтому я думаю, мы удовлетворим просьбу инвестора", — отметил Тарасенко. По его словам, речь идет о предприятии на 10 тыс. голов.

День китайского инвестора проходит в Хабаровске в четверг под руководством вице-премьера — полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. На нем обсуждаются совместные проекты РФ и КНР , в частности, подготовка технико-экономического обоснования по проекту развития международных транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2» и проект строительства высокоскоростной магистрали Владивосток — Муданьцзянь.

В 2017 году День китайского инвестора на Дальнем Востоке России проводился в марте и в декабре. 19 декабря во Владивостоке обсуждались, в частности, проект по разведению и выращиванию аквакультуры на Дальнем Востоке России, создание кластера глубокой переработки стали и другие.