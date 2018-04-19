На традиционной встрече с населением обсудили вопросы благоустройства дворовых территорий и ремонта подъездов

Традиционная встреча главы управы Бутырского района Анзора Алисултанова с населением состоялась 18 апреля в помещении школы № 1236. В рамках мероприятия были обсуждены вопросы благоустройства дворовых территорий и ремонта подъездов. С докладом выступил исполняющий обязанности директора ГБУ «Жилищник Бутырского района» Анатолий Мороз . Он рассказал об основных работах, которые планируется выполнить в рамках программы благоустройства дворовых территорий и ремонта подъездов в текущем году и перечислил адреса, по которым будут проводиться работы. После этого Анатолий Мороз и Анзор Алисултанов ответили на вопросы присутствующих. Подробнее об итогах встречи читайте на сайте районного интернет-издания «Бутырские новости». (то)