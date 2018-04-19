Где заказать табличку на дом? 

Живу в частном доме в селе Юг. Куда мне обратиться, чтобы заказать табличку с номером дома и названием улицы?
«В таких случаях необходимо прежде всего обращаться в администрацию населённого пункта, где вы живёте, — отвечает главный специалист Юговского сельского поселения Галина Александрова. — Мы периодически обходим дома и меняем адресные таблички. В последний раз это было несколько лет назад. Ваш дом, скорее всего, построили не так давно, поэтому таблички нет. Вам стоит обратиться к нам, в администрацию поселения. Номера у нас ещё остались».