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Хладокомбинат в Наро‑Фоминске оштрафовали за нарушение санитарных правил
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Хладокомбинат в Наро‑Фоминске оштрафовали за нарушение санитарных правил 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Сотрудники управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям обнаружили нарушения санитарных правил в работе хладокомбината в Наро-Фоминске, предприятие оштрафовали на 20 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
«За выявленные нарушения управлением АО «Наро-Фоминский хладокомбинат» привлечено к административной ответственности по части 1 статьи 10.6 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа в размере 20 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
В ходе проверки инспекторы надзорного ведомства обнаружили, что компания не предоставила необходимые документы, подтверждающие проведение дезинфекции, а также то, что при въезде на автомобильной эстакаде были сдвинуты дезинфицирующие маты.
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