Хладокомбинат в Наро‑Фоминске оштрафовали за нарушение санитарных правил

Сотрудники управления Россельхознадзора по городу Москва , Московской и Тульской областям обнаружили нарушения санитарных правил в работе хладокомбината в Наро-Фоминске , предприятие оштрафовали на 20 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«За выявленные нарушения управлением АО «Наро-Фоминский хладокомбинат» привлечено к административной ответственности по части 1 статьи 10.6 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа в размере 20 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

В ходе проверки инспекторы надзорного ведомства обнаружили, что компания не предоставила необходимые документы, подтверждающие проведение дезинфекции, а также то, что при въезде на автомобильной эстакаде были сдвинуты дезинфицирующие маты.