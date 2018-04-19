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Правозащитники обвинили Лондон в содействии ударам беспилотников США по мирному населению
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Правозащитники обвинили Лондон в содействии ударам беспилотников США по мирному населению 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 19 апреля. Неправительственная организация Amnesty International обвинила Великобританию в содействии американской военной программе по использованию беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), в результате которой во многих странах мира погибает мирное население. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном в четверг на официальном сайте правозащитной организации.
"Четыре базы британских ВВС в Йоркшире, Кембриджшире, Линкольншире и Нортгемптоншире в значительной степени причастны к ударам дронов США, которые повлекли за собой человеческие жертвы, — говорится в сообщении. — Крайне непрозрачная военная программа по использованию БПЛА уже привела к смерти сотен мирных граждан".
Организация приводит данные лондонского Бюро журналистских расследований, согласно подсчетам которого с 2004 года в результате применения ударных БПЛА США в Афганистане, Пакистане, Сомали и Йемене погибли более 1,5 тыс. мирных жителей.
Amnesty International призывает Великобританию и другие европейские страны кардинально пересмотреть свою политику в сфере предоставления США разведданных и оперативной военной помощи. Правозащитная организация также считает необходимым начать публичное расследование по вопросу о предоставлении Великобританией Соединенным Штатам разведданных, которые в дальнейшем могут использоваться при ударах с беспилотников, которые приводят к гибели гражданских лиц.
Как сообщается в пресс-релизе, полный доклад, посвященный содействию Великобритании, Германии, Нидерландов и Италии программе военных ударных БПЛА США, будет представлен для обсуждения в британском парламенте 23 апреля.
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