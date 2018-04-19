Правозащитники обвинили Лондон в содействии ударам беспилотников США по мирному населению

ТАСС , 19 апреля. Неправительственная организация Amnesty International обвинила Великобританию в содействии американской военной программе по использованию беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), в результате которой во многих странах мира погибает мирное население. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном в четверг на официальном сайте правозащитной организации.

"Четыре базы британских ВВС в Йоркшире, Кембриджшире, Линкольншире и Нортгемптоншире в значительной степени причастны к ударам дронов США , которые повлекли за собой человеческие жертвы, — говорится в сообщении. — Крайне непрозрачная военная программа по использованию БПЛА уже привела к смерти сотен мирных граждан".

Пакистане, Сомали и Организация приводит данные лондонского Бюро журналистских расследований, согласно подсчетам которого с 2004 года в результате применения ударных БПЛА США в Афганистане Йемене погибли более 1,5 тыс. мирных жителей.

Amnesty International призывает Великобританию и другие европейские страны кардинально пересмотреть свою политику в сфере предоставления США разведданных и оперативной военной помощи. Правозащитная организация также считает необходимым начать публичное расследование по вопросу о предоставлении Великобританией Соединенным Штатам разведданных, которые в дальнейшем могут использоваться при ударах с беспилотников, которые приводят к гибели гражданских лиц.