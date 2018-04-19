Ушел из жизни старейший священник Бердска

Валентин Бирюков прошел всю войну, воевал на Ленинградском фронте, прорывал блокаду, штурмовал Кенигсберг . Победу встретил в Польше . Был награжден медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда », «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией ». Во время войны, после того как в него одновременно попала пуля и осколки артиллерийского снаряда, оказался похоронен заживо. Очнулся в братской могиле, среди тел своих товарищей. Выжил, потому что просил у Всевышнего жизни.

После войны вернулся в Томскую область . Священником стал в 1975 году. Служил в Средне-Азиатской епархии, а затем в Новосибирской. В последние годы отец Валентин являлся заштатным священником, но продолжал служить в Сретенской церкви и в Преображенском соборе Бердска

Отец Валентин — духовник многих священников и прихожан Новосибирской епархии. Часто встречался с православной молодежью, рассказывал о своей жизни и служении, о пережитом, о том, что именно вера и упование на помощь Божию сохранили ему жизнь в трудные военные годы. Три сына отца Валентина стали священниками, муж его дочери так же священник.

Похороны состоятся в пятницу, 20 апреля, в Преображенском соборе Бердска после Божественной Литургии.