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В Грозном планируют построить «умный» район
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В Грозном планируют построить «умный» район 

ТАСС 1 час назад
ГРОЗНЫЙ, 19 апреля. /ТАСС/. Компания RIM GROUP планирует возвести в Грозном небольшой «умный» район с автоматизированными зданиями, построенными с использованием инновационных технологий. Об этом ТАСС сообщил руководитель отдела инновационного инжиниринга в строительстве Микаил Сулейманов.
"У нас есть участки, на которых планируем построить «умный» район в Грозном с полностью автоматизированными зданиями, построенными с использованием инновационных технологий и соответствующей инфраструктурой", — отметил представитель компания RIM GROUP.
RIM GROUP — один из крупнейших холдингов Чеченской Республики, реализующих комплексную политику импортозамещения в области теплоэнергетики и «умного» строительства. Представительства компании находятся в РФ, Казахстане, в Турции и Германии. Чеченский завод принимал участие в строительстве таких крупных объектов, как ВТРК «Ведучи», волейбольный дворец спорта им. У. Ахтаева в Грозном, осуществляет строительно-монтажные работы на заводе алюминиевых профилей «РИАК» в Назрани, участвует в строительстве ТРЦ «Грозный-Молл».
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров назначил основателя и гендиректора компании RIM GROUP Ризвана Масаева на должность министра промышленности и энергетики республики.
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