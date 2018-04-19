В Грозном планируют построить «умный» район

ГРОЗНЫЙ, 19 апреля. / ТАСС /. Компания RIM GROUP планирует возвести в Грозном небольшой «умный» район с автоматизированными зданиями, построенными с использованием инновационных технологий. Об этом ТАСС сообщил руководитель отдела инновационного инжиниринга в строительстве Микаил Сулейманов.

"У нас есть участки, на которых планируем построить «умный» район в Грозном с полностью автоматизированными зданиями, построенными с использованием инновационных технологий и соответствующей инфраструктурой", — отметил представитель компания RIM GROUP.

RIM GROUP — один из крупнейших холдингов Чеченской Республики , реализующих комплексную политику импортозамещения в области теплоэнергетики и «умного» строительства. Представительства компании находятся в РФ Казахстане , в Турции и Германии. Чеченский завод принимал участие в строительстве таких крупных объектов, как ВТРК «Ведучи», волейбольный дворец спорта им. У. Ахтаева в Грозном, осуществляет строительно-монтажные работы на заводе алюминиевых профилей «РИАК» в Назрани , участвует в строительстве ТРЦ «Грозный-Молл».