Слесарей АО «ГАЗЭКС» обучают по новым стандартам

В учебном центре АО «Екатеринбурггаз» проходят курсы повышения квалификации по программе «Эксплуатация и ремонт газового оборудования». На обучение в Екатеринбург съехались 20 сотрудников АО «ГАЗЭКС» и АО «Газпром газораспределение» из различных городов Свердловской области

Курсанты изучают основные вопросы газоснабжения, свойства газов, слесарное дело, устройство и принципы работы газового оборудования. Преподавателями выступают асы своего дела из АО «Екатеринбурггаз» с многолетним опытом работы — Антон Потапенко, Игорь Бурматов, Виктор Чичерин, Василий Веревкин , Елена Митяева.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе «ГАЗЭКСа», в программу курса также включены занятия по клиентоориентированности — слесарей знакомят с основами успешного взаимодействия с потребителями.

"Курсанты были нацелены на грамотное, корректное общение с абонентами. Их познакомили с самим понятием «клиентоориентированность», чтобы они задумались над этим вопросом и ставили перед собой соответствующие задачи. Уверена, что это даст определенный результат в работе на местах", — рассказала руководитель учебного центра АО «Екатеринбурггаз» Елена Митяева.

Современные стандарты обслуживания потребителей требуют от специалистов газовых компаний умения общаться не только с техникой, но и с людьми. Выстроить доброжелательные отношения с абонентами для слесарей критически важно еще на входе в дом. Качество обслуживания включает в себя не только проверку работоспособности оборудования и полный инструктаж потребителя по правилам безопасного использования газом. Важную роль играют все тонкости, начиная от внешнего вида пришедшего, его представления абоненту, доброжелательной улыбки, умения выслушать самые неприятные жалобы, при необходимости сгладить конфликтную ситуацию.

Следует отметить, что ставку на развитие клиентского сервиса в 2018 году сделал «Екатеринбурггаз». В компании разработан план мероприятий по совершенствованию работы с клиентами. Одним из них является включение в обучающие программы учебного центра «Екатеринбурггаза» курса по клиентоориентированности.