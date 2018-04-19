Ещё
Слесарей АО «ГАЗЭКС» обучают по новым стандартам
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Слесарей АО «ГАЗЭКС» обучают по новым стандартам 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
В учебном центре АО «Екатеринбурггаз» проходят курсы повышения квалификации по программе «Эксплуатация и ремонт газового оборудования». На обучение в Екатеринбург съехались 20 сотрудников АО «ГАЗЭКС» и АО «Газпром газораспределение» из различных городов Свердловской области.
Курсанты изучают основные вопросы газоснабжения, свойства газов, слесарное дело, устройство и принципы работы газового оборудования. Преподавателями выступают асы своего дела из АО «Екатеринбурггаз» с многолетним опытом работы — Антон Потапенко, Игорь Бурматов, Виктор Чичерин, Василий Веревкин, Елена Митяева.
Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе «ГАЗЭКСа», в программу курса также включены занятия по клиентоориентированности — слесарей знакомят с основами успешного взаимодействия с потребителями.
"Курсанты были нацелены на грамотное, корректное общение с абонентами. Их познакомили с самим понятием «клиентоориентированность», чтобы они задумались над этим вопросом и ставили перед собой соответствующие задачи. Уверена, что это даст определенный результат в работе на местах", — рассказала руководитель учебного центра АО «Екатеринбурггаз» Елена Митяева.
Современные стандарты обслуживания потребителей требуют от специалистов газовых компаний умения общаться не только с техникой, но и с людьми. Выстроить доброжелательные отношения с абонентами для слесарей критически важно еще на входе в дом. Качество обслуживания включает в себя не только проверку работоспособности оборудования и полный инструктаж потребителя по правилам безопасного использования газом. Важную роль играют все тонкости, начиная от внешнего вида пришедшего, его представления абоненту, доброжелательной улыбки, умения выслушать самые неприятные жалобы, при необходимости сгладить конфликтную ситуацию.
Следует отметить, что ставку на развитие клиентского сервиса в 2018 году сделал «Екатеринбурггаз». В компании разработан план мероприятий по совершенствованию работы с клиентами. Одним из них является включение в обучающие программы учебного центра «Екатеринбурггаза» курса по клиентоориентированности.
Уралинформбюро: последние новости
Эвелину Бледанс "сняли с рейса" дикие пчелы Медведев отправил в отставку замглавы Росавиации "В вашем городке чекистов — ничего культурного и исторического"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Умные» ракеты Трампа усовершенствуют российскую ПРО213
Япония заявила протест России400
8 лет за кокаиновый круиз21
Пока вы спали: США начали «войну» с русским балетом37
Тулеев уедет за границу315
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
00:35
В России предложили запретить Booking.com
Путешествия
10:41
Россияне «изменили» доллару
Экономика Личный счет
02:45
Путин проведет совещание с Совбезом РФ
Политика
01:18
Кремль: агрессивные проявления в адрес России продолжаются
Политика
04:24
Песков о блокировке Telegram: это не вопрос одного дня
Политика
01:20
Собянин рассказал о ходе реконструкции «Лужников»
Новости Москвы
00:57
В столице реконструируют три развязки на МКАД
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение