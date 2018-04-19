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Siemens намерен поставлять оборудование в рамках программы цифровизации «Россетей»
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Siemens намерен поставлять оборудование в рамках программы цифровизации «Россетей» 

Rambler News Service 1 час назад
Немецкий концерн Siemens намерен поставлять оборудование в рамках программы цифровизации «Россетей», сообщил журналистам президент Siemens в РФ Дитрих Меллер.
«Мы реализуем на базе соглашения с «Российскими сетями» некоторые проекты в области цифровизации… Я в Сочи, на форуме встретился с руководителем «Россетей» (Павлом Ливинским. — RNS), и мы обсудили новый вектор совместной работы», — отметил он.
При этом Меллер не уточнил, во сколько компания оценивает инвестиции в совместные с «Россетями» проекты.
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