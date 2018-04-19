Глава управы района Проспект Вернадского Иван Малышев ответил на вопросы жителей 

На встрече руководства района с населением обсудили перспективы социально — направленной деятельности ряда учреждений Проспекта Вернадского, занимающихся оказанием помощи социально-незащищенным группам граждан.
Начальник отдела социальной защиты населения района Проспект Вернадского Валерия Фролова рассказала собравшимся о мерах социальной поддержки, оказываемых сегодня каждому второму москвичу. Валерия Анатольевна подробно остановилась на повышении выплат для пенсионеров и семей с детьми, которые возросли в этом году в два раза, рассказала о том, что также в два раза увеличилось и количество санаторно-курортных путевок, предоставляемых льготникам, отметила, что социальная поддержка горожан остается приоритетным направлением в работе Правительства Москвы.
Участники встречи узнали, что в районе Проспект Вернадского сегодня проживают 24 блокадника и 90 участников Великой Отечественной войны. День Победы в районе по традиции отметят в парке 50-летия Октября у мемориала Партизанам Подмосковья на Аллее Памяти. Праздничные мероприятия начнутся в 12.00 с возложения цветов к монументу героям и минуты молчания. Завершится торжество ярким, запоминающимся концертом. Кроме того, в майские дни ветераны войны из района Проспект Вернадского побывают на Поклонной горе, куда будут доставлены на специальном автобусе, посетят концерт и отметят Священную для всех россиян дату праздничным обедом. Разговор продолжился обсуждением пилотного проекта Правительства столицы «Московское долголетие». Сегодня к этой программе присоединились уже 163 жителя района, создано 9 групп, занимающихся английским языком, пением, танцами, фитнесом и информационными технологиями. Уже в эту пятницу начнут обучение любители живописи, они приступят к творческому процессу в Детской музыкальной школе имени Эдварда Грига. В проект включились культурные, образовательные, спортивные и досуговые учреждения района, потому все занятия проходят в шаговой доступности от места проживания активных москвичей старшего возраста. Запись в программу осуществляется в местном ТЦСО, сегодня данное учреждение в районе Проспект Вернадского временно располагается на ул. Удальцова, 16 пока в главном здании идет ремонт. Людей интересовало, можно ли стать участником проекта и посещать занятия по фактическому месту жительства, а не по месту регистрации. Оказалось, что сделать это очень легко, при записи в ТЦСО желающих просто внесут в базу данных.
Также в ходе встречи удалось обсудить вопросы организации удобного и безопасного движения на улицах района, поговорить о нарушениях на строительных площадках, уточнить места весеннего благоустройства. Муниципальные депутаты и жители выступили с предложением создать новую дорожную карту района, которая разгрузит внутриквартальные проезды и ускорит движение на крупных магистралях. Над данным проектом будут работать специалисты ОАТИ, окружной комиссии по организации движения, представители управы, ГБДД и сами авторы идеи.