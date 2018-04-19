Поймать на взлете: как инвестору распознать в стартапе будущий Facebook или Google

В курсе лекций фонда Y Combinator для инвесторов сооснователь первой рекламной платформы LinkExchange Али Партови рассказал, какие методы работы позволили ему инвестировать на ранней стадии в Facebook, Uber, Dropbox, а также разглядеть талант сооснователя PayPal

Будьте активны. Партови начал работать разработчиком программ, но всегда хотел запустить свой бизнес. Узнав, что несколько друзей из колледжа запустили компанию, он присоединился к ним и помог создать первый рекламный продукт в интернете LinkExchange. В нем впервые была реализована концепция интернет-рекламы, баннеры и множество других вещей, включая концепцию подсчета CTR (за сколько просмотров в среднем пользователь делает клик на баннере).

Выбор сотрудников. Поработав в стартапе и продав ее Microsoft в 26 лет, Партови понял главный принцип набора сотрудников: «Нанимайте классных людей». Это правило он советует инвесторам для подбора основателей стартапов.

Где искать стартапы? Есть смысл в том, чтобы поддерживать умных людей из своего круга, которые запускают новые компании. Идея вторична, первично понимание, что этот человек — бриллиант. Смысл в том чтобы инвестировать в умную голову, а уже потом в идею, в которую вы можете даже не верить.

Среди сотрудников LinkExchange был талантливый программист, у которого была своя софтверная компания. Его звали Макс Левчин . Оригинальная идея его стартапа PayPal выглядела тупой. Это было приложение для отправки денег с одного карманного компьютера Palm Pilot на другой. В то время мало кто знал, что такое вообще Palm Pilot. Казалось, что у такой компании нет будущего. Но Левчин с коллегами смог модифицировать идею в крупную платежную систему.

В вузе Али Партови соревновался за звание «лучшего программиста» с братом Хади и сокурсником Крейгом Сильверстайном (Craig Silverstein). Сильверстайн, по воспоминаниям Али, был невероятно смышленым малым и когда он после окончания учебного заведения ушел в магистратуру, Али стал лучшим программистом, потом запустил свою компанию и успешно продал ее Microsoft. В общем, стал лучшим. Однажды Сильверстайн написал Партови, что наконец-то собирается ехать в Долину, делать с друзьями по магистратуре свой поисковик, и будет первым сотрудником в их компании. В тот момент Али подумал, неужели ему никто не сказал о существовании 10 других поисковых систем? Друзей Сильверстайна звали Сергей и Ларри, а компанию, как вы уже догадались, — Google

Дальний круг. Если ближний круг контактов исчерпан, Партови рекомендует искать молодых разработчиков в университетах, но при этом необходимо четко оценивать качество их работы и уровень профессионализма. Брат Али, Хади Партови, проводил собеседования в Стэнфорде, разыскивая сотрудников для Facebook. Он нашел сильного разработчика Макиндэ, но прежде чем нанять его в компанию Facebook спросил: «Кто самый умный на потоке». Макиндэ назвал Араша Фирдоуси. Фирдоуси в Facebook не попал, так как занялся своим сервисом — Dropbox.

Нарушайте правила. Али Партови вспоминал, что на первой встрече с Цукербергом в Facebook братья заметили, что Марк чем-то похож на Билла Гейтса . Им понравились его активность и амбиции, подкрепленные уверенностью, что он действительно может сделать это. Так они инвестировали в Facebook. А затем начали помогать компании с наймом сотрудников. Предпочитали брать на работу более молодых, хотя никто ранее не советовал так поступать. На начальном этапе средний возраст сотрудников составлял 21 год.

Инвестировать лучше вместе. Братья Партови считают, что при инвестировании на ранней стадии, лучше сверяться с чьим-то независимым мнением. Али сравнил это с влюбленностью: вы можете быть очарованы стартапом и замечаете только позитивные факторы, не видя отрицательных сторон проекта. Но ваш друг, взглянув со стороны, может указать на какие-то реальные проблемы, скрытые от вас «туманом любви». Когда вам очень нравится компания, вы можете не замечать очевидных плохих сигналов. Второй человек поможет принять взвешенные решения.

Об образовании. Люди не осознают, что большинство успешных компаний в Америке были основаны ИТ-учеными. Даже такие компании, как Netflix , которая начинала совсем не с высокотехнологичного бизнеса, а с аренды DVD.

И немного магии. Когда делать выход из стартапа — как нет универсальной пилюли, так не существует и верного ответа на такой вопрос. Партови представляет гипотетическую ситуацию: вы вложились на ранней стадии с небольшой суммой, а сейчас эти инвестиции стоят в тысячу раз больше. Есть вариант отпраздновать это, но есть и вариант вложить огромную сумму повторно, чтобы получить еще больше. Невозможно понять, будет ли она расти дальше или уже выросла до максимума. Понимание должно появиться на уровне интуиции. У Партови чутье точно есть, у него в портфеле помимо Facebook еще и Dropbox, Airbnb, Uber и другие известные компании.

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