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По итогам отопительного сезона долг тепловых сетей за электроэнергию достиг 191 млн рублей
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По итогам отопительного сезона долг тепловых сетей за электроэнергию достиг 191 млн рублей 

Ростовские Вести 2 часа назад
19 апреля 2018 года, г. Ростов-на-Дону. По итогам отопительного сезона 2017— 2018 года долг тепловых сетей и котельных Ростовской области перед ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» увеличился на 67 млн руб. и достиг 191 млн руб. Всего гарантирующий поставщик осуществляет электроснабжение 87 организаций, обеспечивающих теплом жителей Ростовской области. Из них только 29 организаций в ходе отопительного сезона оплачивали электроэнергию вовремя. В связи с этим ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» вынуждено до 24 апреля ввести режим ограничения подачи электроэнергии на 12 котельных, которые не осуществляют подачу горячего водоснабжения жителям. Без электроэнергии останутся: 1 ООО «МП „Коммунсервис“ (с. Чалтырь); 2 ООО „Тепловые сети“ (п. Казачьи Лагеря); 3 ООО Управляющая компания „Жилкомсервис“ (п. Усть-Донецкий); 4 МУП „Коммунальщик“ (с. Большие салы); 5 ООО „ТЭК“ (г. Таганрог); 6 Общество с ограниченной ответственностью „СальскЭнергосбыт“ (г. Сальск); 7 Углегорское муниципальное производственное предприятие жилищно— коммунального хозяйства (п. Углегорский); 8 Муниципальное унитарное предприятие „Тепловые сети“ Новочеркасска); 9 Муниципальное унитарное предприятие „Красносулинские городские теплосети“ (г. Красный Сулин); 10. Муниципальное предприятие „Коммунальные котельные и тепловые сети“ (г. Новошахтинск); 11. Общество с ограниченной ответственностью „Шахтинская ГТЭС“ (г. Шахты); 12. Общество с ограниченной ответственностью „ЭКО“ (г. Морозовск). Возобновление подачи электроэнергии возможно после предоставления банковских гарантий в соответствии с ФЗ „Об электроэнергетике“ от 26.03.03 № 35-ФЗ. Ответственность за подготовку и своевременное начало отопительного сезона на данных территориях несут Главы муниципальных образований.
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