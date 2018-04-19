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Взятки получали каждый месяц
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Взятки получали каждый месяц 

АиФ Пермь 2 часа назад
Фото: АиФ Пермь
Как идёт суд над экс-председателем Избиркома РК Еленой Шабаршиной?
Показания по уголовному делу о получении Еленой Шабаршиной взятки в особо крупном размере дал фигурант дела Гайзера, экс-заместитель премьер-министра РК Константин Ромаданов. Он указал, что по просьбе экс-заместителя главы РК Алексея Чернова ежемесячно передавал конверты с деньгами Шабаршиной. На каждом конверте указывался порядковый номер взяткополучателя — от 1 до 10. Свидетель Ромаданов подтвердил, что исполнял обязанность казначея и вёл табличку, в которой отображались выплаты высокопоставленным чиновникам. Все имена и фамилии Ромаданов зашифровал, напротив каждого шифра указывалась сумма взятки: ТВА (экс-глава Коми Владимир Торлопов) — 1,5 млн рублей; ЧАЛ (экс-заместитель главы РК Алексей Чернов) — 1 млн рублей, ЕМБ (экс-председатель Контрольно-счётной палаты РК Михаил Евдокимов) — 150 тыс. руб., Род (единоросс Анатолий Родов) — 125 тысяч рублей, Бур (экс-замглавы РК Александр Буров) — 100 тысяч рублей, Борд (экс-руководитель Минздрава РК Ярослав Бордюг) — 100 тысяч рублей, Шаба (Елена Шабаршина) — 80 тысяч рублей, Тук (экс-председатель правительства РК Владимир Тукмаков) — 100 тысяч рублей и т. д.
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