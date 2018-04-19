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Почти 30 проектов по реконструкции столичных кинотеатров получили одобрение Мосгосэкспертизы
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Почти 30 проектов по реконструкции столичных кинотеатров получили одобрение Мосгосэкспертизы 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: Московская государственная экспертиза
Почти 30 проектов по реконструкции столичных кинотеатров получили положительные заключения Мосгосэкспертизы, сообщили в пресс-службе ведомства со ссылкой на ее председателя Валерия Леонова.
«Мосгосэкспертиза согласовала 29 проектов реконструкции советских районных кинотеатров», — приводятся в сообщении слова В. Леонова.
Он пояснил, что в настоящее время в столице реализуется программа реконструкции 39 советских районных кинотеатров. После реконструкции устаревшие и зачастую не использующиеся по назначению здания превратятся в современные многофункциональные районные центры, в которых местные жители смогут найти все необходимое для полноценного отдыха и развлечений.
«Положительные заключения Мосгосэкспертизы уже получили: семь кинотеатров в ЮАО; шесть кинотеатров в САО; пять кинотеатров в ВАО; четыре кинотеатра в СВАО; три кинотеатра в ЮЗАО; два кинотеатра в ЗАО и по одному кинотеатру в ЮВАО и СЗАО», — пояснили в пресс-службе.
Как отметила руководитель Мосгосэкспертизы Анна Яковлева, в дальнейшем планируется рассмотрение еще 10 проектов реконструкции кинотеатров, а именно: «Керчь», «Волгоград», «Восход», «Экран», «Витязь», «Ладога», «Марс», «Варшава», «Первомайский», «Звездный». «Реконструкция 39 советских районных кинотеатров и превращение их в современные районные центры — программа, реализуемая компанией-собственником зданий ADG group при поддержке правительства Москвы и мэра столицы Сергея Собянина», — добавили в пресс-службе.
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