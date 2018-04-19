Почти 30 проектов по реконструкции столичных кинотеатров получили одобрение Мосгосэкспертизы

Почти 30 проектов по реконструкции столичных кинотеатров получили положительные заключения Мосгосэкспертизы, сообщили в пресс-службе ведомства со ссылкой на ее председателя Валерия Леонова.

«Мосгосэкспертиза согласовала 29 проектов реконструкции советских районных кинотеатров», — приводятся в сообщении слова В. Леонова.

Он пояснил, что в настоящее время в столице реализуется программа реконструкции 39 советских районных кинотеатров. После реконструкции устаревшие и зачастую не использующиеся по назначению здания превратятся в современные многофункциональные районные центры, в которых местные жители смогут найти все необходимое для полноценного отдыха и развлечений.

«Положительные заключения Мосгосэкспертизы уже получили: семь кинотеатров в ЮАО; шесть кинотеатров в САО; пять кинотеатров в ВАО; четыре кинотеатра в СВАО; три кинотеатра в ЮЗАО; два кинотеатра в ЗАО и по одному кинотеатру в ЮВАО и СЗАО», — пояснили в пресс-службе.