Студенты МГИМО приняли участие в этнографическом парке «Этномир»

В первый день Старостата участники, разделенные на четыре команды, выполняли различные задания по нескольким блокам — экспозиционно-выставочному, волонтерскому и гражданско-патриотическому.

Вечером студенты приняли участие в ролевой игре, моделирующей деятельность семьи на экономическом рынке. Командам необходимо было заработать максимальное количество денег, выполняя задания, вкладывая денежные средства в банк, покупая криптовалюту и недвижимость. В случае, если семьи-участницы забывали заплатить налоги или нарушали правила игры, им необходимо было провести некоторое время в «тюрьме».

Во второй день выезда была проведена деловая игра «Международные отношения в XXI веке». Участникам было необходимо создать собственное государство, выбрать президента, министров и их заместителей, постоянного представителя при ООН . Министры участвовали в дебатах, защищая позиции своих стран, глава государства и постпред — в заседании Совета Безопасности ООН , а остальным участникам был предложен антикоррупционный кейс.

Одним из ключевых мероприятий дня стала форсайт-сессия дизайн-мышления, во время которой участникам предстояло разработать дорожную карту по интеграции двух корпусов Университета в плоскости общественных и внеаудиторных программ и проектов.

«Эстафета поколений» произвела на участников Старостата не менее яркое впечатление. Выпускники МГИМО — Сергей Налобин (МП'01, и.о. заместителя директора департамента информации и печати МИД России ), Александр Бондаренко (МЭО'07, советник по международному развитию «РТ-Инвест Транспортные системы»), Олеся Гарипова (МЖ'12, телеведущая программы «Деловое утро» на НТВ ) и Максим Болотских (МЭО'12, директор департамента B2B Lamoda) поделились со студентами своим опытом, рассказали о том, как сложилась их карьера после окончания Университета, и дали студентам ценные советы.

Традиционным завершением второго дня Весеннего старостата стал творческий концерт, на котором студенты МГИМО показали свои таланты. После этого всех участников выезда актива ждал вечер у костра.

Главной темой третьего дня стала презентация дорожных карт — студенческих решений и подходов участников Старостата, направленных на совершенствование единого внеаудиторного пространства кампуса МГИМО на проспекте Вернадского и в Одинцове. Проректор И. А. Логинов отметил, что предложения мгимовцев реализуемы, а взаимодействие активистов главного здания и филиала необходимо: «И корпус на улице Ново-Спортивной, и на проспекте Вернадского — единый организм, единое целое». С. И. Суровцев отметил, что для администрации МГИМО чрезвычайно важно понимать видение студентов тех или иных процессов в Университете, чтобы принимать правильные решения.

Затем участникам Старостата было предложено сыграть в интеллектуальную игру, после которой началось торжественное закрытие выезда.

Церемония началась со вступительного слова начальника Управления по воспитательной работе С. И. Суровцева. Он кратко подвел итоги выезда, поблагодарил команду Управления и Студенческого союза за успешно проделанную работу по подготовке тренинга. Затем состоялся традиционный «свободный микрофон» — активисты делились своими впечатлениями и благодарили организаторов за хорошо спланированные и интересные тренинги.

Всем участникам были вручены сертификаты и дипломы в номинациях. Церемония завершилась танцевальным флешмобом.

За эти три дня активисты университета смогли предложить свои сценарии решения важных университетских процессов, получили знания и отработали на практике навыки проектного управления, приобрели новых друзей и единомышленников.