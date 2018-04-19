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Студенты МГИМО приняли участие в этнографическом парке «Этномир»
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Студенты МГИМО приняли участие в этнографическом парке «Этномир» 

На Западе Москвы 2 часа назад
Фото: На Западе Москвы
В первый день Старостата участники, разделенные на четыре команды, выполняли различные задания по нескольким блокам — экспозиционно-выставочному, волонтерскому и гражданско-патриотическому.
Вечером студенты приняли участие в ролевой игре, моделирующей деятельность семьи на экономическом рынке. Командам необходимо было заработать максимальное количество денег, выполняя задания, вкладывая денежные средства в банк, покупая криптовалюту и недвижимость. В случае, если семьи-участницы забывали заплатить налоги или нарушали правила игры, им необходимо было провести некоторое время в «тюрьме».
Во второй день выезда была проведена деловая игра «Международные отношения в XXI веке». Участникам было необходимо создать собственное государство, выбрать президента, министров и их заместителей, постоянного представителя при ООН. Министры участвовали в дебатах, защищая позиции своих стран, глава государства и постпред — в заседании Совета Безопасности ООН, а остальным участникам был предложен антикоррупционный кейс.
Одним из ключевых мероприятий дня стала форсайт-сессия дизайн-мышления, во время которой участникам предстояло разработать дорожную карту по интеграции двух корпусов Университета в плоскости общественных и внеаудиторных программ и проектов.
«Эстафета поколений» произвела на участников Старостата не менее яркое впечатление. Выпускники МГИМО — Сергей Налобин (МП'01, и.о. заместителя директора департамента информации и печати МИД России), Александр Бондаренко (МЭО'07, советник по международному развитию «РТ-Инвест Транспортные системы»), Олеся Гарипова (МЖ'12, телеведущая программы «Деловое утро» на НТВ) и Максим Болотских (МЭО'12, директор департамента B2B Lamoda) поделились со студентами своим опытом, рассказали о том, как сложилась их карьера после окончания Университета, и дали студентам ценные советы.
Традиционным завершением второго дня Весеннего старостата стал творческий концерт, на котором студенты МГИМО показали свои таланты. После этого всех участников выезда актива ждал вечер у костра.
Главной темой третьего дня стала презентация дорожных карт — студенческих решений и подходов участников Старостата, направленных на совершенствование единого внеаудиторного пространства кампуса МГИМО на проспекте Вернадского и в Одинцове. Проректор И. А. Логинов отметил, что предложения мгимовцев реализуемы, а взаимодействие активистов главного здания и филиала необходимо: «И корпус на улице Ново-Спортивной, и на проспекте Вернадского — единый организм, единое целое». С. И. Суровцев отметил, что для администрации МГИМО чрезвычайно важно понимать видение студентов тех или иных процессов в Университете, чтобы принимать правильные решения.
Затем участникам Старостата было предложено сыграть в интеллектуальную игру, после которой началось торжественное закрытие выезда.
Церемония началась со вступительного слова начальника Управления по воспитательной работе С. И. Суровцева. Он кратко подвел итоги выезда, поблагодарил команду Управления и Студенческого союза за успешно проделанную работу по подготовке тренинга. Затем состоялся традиционный «свободный микрофон» — активисты делились своими впечатлениями и благодарили организаторов за хорошо спланированные и интересные тренинги.
Всем участникам были вручены сертификаты и дипломы в номинациях. Церемония завершилась танцевальным флешмобом.
За эти три дня активисты университета смогли предложить свои сценарии решения важных университетских процессов, получили знания и отработали на практике навыки проектного управления, приобрели новых друзей и единомышленников.
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