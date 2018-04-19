В Московском технологическом университете прошёл День Японии

На открытии праздника с приветственным словом выступили первый проректор МИРЭА Владимир Панков и советник посольства Японии России господин Такахаси Масакадзу.

Собравшихся гостей развлекала традиционной японской игрой «Кэндама», совмещающей в себе элементы жонглирования, ножевого боя и даже навыки владения нунчаками, команда «Belka Team» — один из ярчайших представителей стиля владения кэндама в нашей стране. Российские и иностранные студенты имели возможность проверить свою концентрацию, ловкость и умение контролировать эмоции, необходимые при игре, а самые удачливые получили в подарок набор для неё.

В центральном холле МИРЭА было организовано четыре площадки для проведения мастер-классов: «Каллиграфия», логическая игра «Го», «Икэбана», «Оригами».

Полностью увлеклись творческим процессом участники интеллектуальной настольной стратегической игры в «Го» — официального вида спорта в России с 1984 года, аналогично шахматам и шашкам входящего в программу Олимпиады по интеллектуальным видам спорта (Интеллиада). Практика игры Го полезна людям как с техническими специальностями, так и с творческой направленностью, поскольку усиливает врождённые таланты и способности практически в любой сфере.

Много желающих было научиться японской каллиграфии — одному из традиционных видов художественного искусства Японии. У практикующего каллиграфию всегда есть только одна возможность создать произведение искусства. Кисть передаёт состояние духа в определённый момент времени, поэтому студенты, сумевшие максимально сконцентрироваться, добились успеха в японском письме.

Великолепием ярких красок порадовал мастер-класс «Икэбана» — традиционное японское искусство аранжировки цветов. Создатели икэбаны стремятся выявить в ней природную сущность представленных растений, глубинный смысл их сочетаний и расположения — композиции в целом. Студенты смогли не только прикоснуться к таинству создания икэбаны, являющемуся в современной Японии одним из самых популярных, но и оставить себе или подарить другу созданную частичку радости и красоты.

Много положительных эмоций подарил мастер-класс по оригами, в процессе которого участники научились складывать из бумаги различные фигуры, цветы, животных.

Отдельно хотелось бы отметить профессионализм преподавателей, благодаря которым обучающиеся МИРЭА имели возможность познакомиться с традиционными видами японского искусства.

Для женской части не только студентов, но и преподавателей МИРЭА представилась уникальная возможность провести фотосессию в традиционной японской одежде «Юката», представляющей собой разновидность кимоно.

В рамках проведения Дня Японии с 4 по 10 апреля в университете проходила экспозиция фотовыставки «Всемирное наследие: Япония», на которой были представлены работы японского фотографа Миёси Кадзуёси. Это утопающие в зелени синтоистские святилища и поражающие строгостью форм буддийский храмы, величественные замки, чарующие своей загадкой сады камней и таинственные тропы паломников, а также другие культурные и природные объекты Японии, занесённые в список Всемирного наследия ЮНЕСКО . Экспонаты предоставил Отдел японской культуры «Japan Foundation».

Праздник получился масштабным и интересным, собрал около 500 студентов, преподавателей и работников МИРЭА. Анкетирование, проведённое Управлением международных связей, показало, что, впервые посетив подобное мероприятие, участники получили только положительные впечатления и захотели больше узнать о Японии, её традициях и культуре.

Организаторы выражают благодарность Отделу японской культуры «Japan Foundation», советнику посольства Японии в России господину Такахаси Масакадзу, госпоже Саканоуэ Ёко и А. В. Богомоловой, которые на протяжении всего периода подготовки оказывали помощь и поддерживали связь с представителями МИРЭА, а также Управлению по воспитательной и социальной работе, Студенческому союзу, Приёмной комиссии МИРЭА.