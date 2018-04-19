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Жители Ижевска пожаловались на разваливающийся бульвар Воскресенского
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Жители Ижевска пожаловались на разваливающийся бульвар Воскресенского 

ИА «Сусанин» 2 часа назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Жители Ижевска пожаловались на разваливающийся бульвар Воскресенского. Об этом пользователи написали в соцсети Фейсбук.
«Дыры в дорожном полотне глубиной по полметра удивляют», — пишет Алексей Морозов.
«Фото сделано в нижней части, её не ремонтировали, так как она идет в привязке к набережной, а как будет расширяться набережная — никто не знает», — рассказал журналистам «Сусанина» руководитель общественной приемной депутата гордумы Ижевска Марата Зиятдинова Наиль Зиятдинов.
Он отметил, что бульвар находится в отличном состоянии. Верхняя его часть от улицы Кирова до 50 лет Пионерии убрана, городок, а также площадка с антивандальными тренажерами работают, все скамейки на месте.
«То, что есть на бульваре — осталось после ремонта УКСа — плохо заделанная яма, они это сделают. То, что машины оставляют на газоне, мы с этим тоже справимся», — сообщил Наиль Зиятдинов.
Напомним, торжественное открытие бульвара состоялось 15 июня 2017 года. «Это один из таких первых пилотных проектов, когда городская администрация вместе с предприятием на условиях софинансирования благоустроили городскую территорию», — рассказал ранее бывший первый замглавы администрации города Ильдар Бикбулатов.
Также ранее в соцсетях горожане пожаловались на плохое состояние бульвара Гоголя, после того как в столице Удмуртии начал таять снег.
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