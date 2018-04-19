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Собчак получила «утешительный» приз
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Собчак получила «утешительный» приз 

Клео.Ру 2 часа назад
Фото: Клео.Ру
18 марта 2018 года на президентских выборах Ксении Собчак победить не удалось. Но ничего страшного. 18 апреля — ровно через месяц — звезда получила титул «Самая стильная в России» по версии Hello!. Неплохой «утешительный» приз, не правда ли?
Церемония вручения премий проходила в концертном зале «Известия Hall». Практически сразу после получения награды Собчак поблагодарила организаторов в Insta, но при этом не забывала про политику.
Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)
17 Апр 2018 в 7:35 PDT  «Спасибо журналу Hello! За главный приз премии «Самая Стильная в России»! Уверена, что и на таких «светских» мероприятиях уместно говорить о Кирилле Серебренникове, о Волоколамске, о тех проблемах, которые нельзя не замечать. Нас все время пытаются столкнуть: мол, богатым и успешным нет дела до социальных проблем, бедности и расслоения. Но я знаю, это не так! Богатый не равно равнодушный, бизнесмен — не значит вор, светский — не значит дурак. У нас общие враги — несправедливость и беззаконие, об этом я говорила на премии, и это будет нас всегда объединять, независимо от достатка и известности. Ну и еще, как говорил один великий: «У меня с советской властью эстетические разногласия» — это тоже очень верно…».
Публикация от Sveta R (@a030aa)
17 Апр 2018 в 9:59 PDT  Тем временем некоторые подписчики звезды заметили, что наряд Ксения выбрала не слишком удачный: «Что за убожество в люрексе?», «Ну только „галифе“ не очень…», «Ксения, вы безусловно яркая и стильная. Но прекратите „играть в любовь к людям“. Вы так часто лажаете… Неужели думаете верим?».
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