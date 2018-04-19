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Президент Саркисян подписал закон о ратификации соглашения Армении и ЕС
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Президент Саркисян подписал закон о ратификации соглашения Армении и ЕС 

ТАСС 1 час назад
Фото: Вестник Кавказа
ЕРЕВАН, 19 апреля. /ТАСС/. Президент Армении Армен Саркисян в четверг подписал закон о ратификации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Европейским союзом (ЕС). Об этом сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.
Парламент страны 11 апреля ратифицировал соглашение с ЕС.
Европейский союз после принятия документа предоставит Армении финансовую помощь в размере $175 млн до 2020 года. Эти средства правительство республики обязано направить на выполнение условий соглашения. Также ожидается, что ЕС предоставит Армении план действий по либерализации визового режима.
Всеобъемлющее и расширенное партнерское соглашение с ЕС было подписано 24 ноября 2017 года в Брюсселе. Со стороны Армении договор подписал министр иностранных дел Эдвард Налбандян, со стороны ЕС — верховный представитель сообщества по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.
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