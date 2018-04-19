Президент Саркисян подписал закон о ратификации соглашения Армении и ЕС

Парламент страны 11 апреля ратифицировал соглашение с ЕС.

Европейский союз после принятия документа предоставит Армении финансовую помощь в размере $175 млн до 2020 года. Эти средства правительство республики обязано направить на выполнение условий соглашения. Также ожидается, что ЕС предоставит Армении план действий по либерализации визового режима.