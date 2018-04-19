Олег Пильщиков ответил на вопросы жителей района Богородское

Богородском состоялась очередная встреча жителей района с главой управы Олегом Пильщиковым , а также с его заместителями и руководством районных государственных служб и организаций.

В актовом зале школы №386 в среду, 18 марта состоялась очередная встреча жителей с главой управы района Богородское Олегом Пильщиковым. Основной темой встречи стал вопрос «О пресечении несанкционированной торговли на территории района». О ситуации с несанкционированной торговлей и борьбе с ней рассказала заместитель главы управы по вопросам экономики, торговли и услуг Татьяна Толкушкина.

Татьяна Олеговна коснулась в своем докладе тех мест, где возникают случаи несанкционированной торговли. По ее словам, таких случаев в районе немного, но работа по их выявлению ведется в ежедневном порядке, несмотря на то, что продавцы придумывают все новые и новые лазейки, чтобы обойти закон. Заместитель главы управы также напомнила о последствиях для здоровья тех покупателей, которые приобретают с рук товары, особенно продовольственные.

Затем Олег Пильщиков ответил на вопросы жителей района. Москвичи спрашивали о работе сезонных летних кафе и ярмарке выходного дня, об уборке улиц и благоустройстве дворов, предлагали свои меры воздействия на собачников, которые не убирают за своими питомцами. Некоторые жители попросили «Жилищник» выделить саженцы цветов для посадки их в своих дворах. Кроме того жители дома, расположенного по адресу: бульвар Маршала Рокоссовского, д. 14 попросили отметить добросовестный и качественный труд работницы по уборке подъездов их дома.

Олег Пильщиков и его заместители ответили на все вопросы присутствующих. Подводя итог встречи, глава управы сообщил, что в 2018 году ярмарка выходного дня на Миллионной улице в связи с нецелесообразностью и низкой рентабельностью, работать не будет.

Следующая встреча с главой управы состоится 16 мая.

Автор фото Дмитрий Калмыков