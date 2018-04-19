SPB TV И START ДОГОВОРИЛИСЬ ОБ ЭКСКЛЮЗИВНОСТИ 

Провайдер SPB TV и видеосервис Start подписали соглашение, предусматривающее трансляцию провайдером премьерного видеоконтента хостинга — как новых российских сериалов, так и кинорелизов. Совместный проект компаний ориентирован на эксклюзивность подачи контента: некоторые сериалы абоненты SPB TV увидят еще до премьерных трансляций на эфирном ТВ. Также им будет доступен Originals контент — фильмы и сериалы производства Start, распространяемые по модели catch forward и доступные только на платформе SPB TV.
Стоимость подписки на контент Start, доступный на SPB TV, составляет 299 рублей в месяц. Также абонент может воспользоваться совместным тарифом компаний стоимостью 399 рублей в месяц, включающим, помимо подписки на видеосервис Start, премиальные телеканалы SPB TV. Доходы от подписки в рамках проекта компании распределяют между собой по схеме revenue sharing.
Совместный проект двух компаний предполагает, в частности, возможность просмотра онлайн-премьер фильмов. При этом смотреть фильмы и сериалы по подписке можно на всех платформах SPB TV: в десктопной и мобильной версиях SPB TV, в приложениях для iOS и Android, а также в приложении SPB TV на Smart TV и Android TV.
«Наш совместный проект со Start — это очередной шаг к развитию российской и не только digital-среды. Уникальность и привлекательность контента нашего нового партнера позволяет нам рассчитывать на значительное расширение аудитории и повышение лояльности существующих подписчиков проектов SPB TV. Наши планы охватить не только российскую аудиторию платформы, но и наращивать наше сотрудничество за пределами страны, предоставляя отечественный премиальный контент на абсолютно легальной основе», — заявил генеральный директор SPB TV Кирилл Филиппов.
«SPB TV — один из старейших игроков на рынке OTT, IPTV и mobile TV, который обладает весомым опытом и пониманием специфики аудитории, потребляющей онлайн-видеоконтент. Сотрудничество с SPB TV — первый опыт взаимодействия с OTT-платформой для Start. Объединение нашего контента, контентного программирования и опыта SPB TV по работе с аудиторией уже в краткосрочный период, уверен, даст значимый результат по охвату и по монетизации российского контента как в России, так и за ее пределами», — указал директор по стратегическим партнёрствам Start Дмитрий Гудумак.
По словам директора по контенту SPB TV Петра Щербакова, совместный проект со Start для компании — первый опыт работы с сервисом, представляющим эксклюзивный контент российского производства. «Мы связываем его больше с планами на интенсивное развитие площадки „SPB TV Россия“ и повышение существующего ARPU. Безусловно, ожидаем приток новой качественной аудитории уже оценившей качество продуктов российского производства на „большом“ ТВ. Точные количественные показатели озвучить достаточно сложно, надеемся к концу года поделиться этой информацией», — прокомментировал Петр Щербаков.
Он также отметил, что SPB TV внимательно изучает полученную обратную связь с целью улучшения качества сервиса. «Надеемся на положительные отклики после начала сотрудничества. При этом у нас нет задачи насытить сервис большим количеством партнерских интеграций. Мы будем следовать заранее согласованной с акционерами стратегии развития: востребованный контент, удобство использования, технологичность», — рассказал Петр Щербаков.
При этом он заметил, что любой кейс «об эксклюзивности» является серьезным конкурентным преимуществом для любого ОТТ-игрока на рынке. «Это есть у меня, но нет у него» — это можно легко «продать» аудитории. Но чаще всего это требует больших инвестиций. Простой пример — объем инвестиций Netflix, Hulu, LeTV в собственный контент. Один только Netflix заявил о сумме порядка $2 млрд», — пояснил Петр Щербаков.
В пресс-службе другого крупного игрока рынка — онлайн-кинотеатра ivi корреспонденту ComNews на вопрос о сотрудничестве с видесервисом Start ответили так: «Надо понимать, что это разные подходы и различные бизнес-модели. И то, и другое имеет право на существование, но, что касается ivi, у нас своя платформа и все ключевые вещи мы делаем внутри».
Как пояснили в пресс-службе, одним из драйверов легального смотрения и платной модели является, в частности, как раз наличие эксклюзивного контента. «Мы это понимаем и давно расширяем свою библиотеку за счет эксклюзивных новинок, собственного производства и премьер по моделям catch-up и catch-forward (показ контента до эфира или сразу после эфира)», — рассказали в пресс-службе.
По оценкам аналитика ГК «Финам» Леонида Делицына, суммарное количество абонентов, которые в течение года подключатся к премиальному контенту Start при помощи технологий SPB TV можно оценить в 30 тыс. человек.
Относительно того, является ли значительным преимуществом наличие у OTT-игроков эксклюзивного контента, Леонид Делицын отметил, что провайдерам нужен любой легальный контент, за который пользователи готовы больше платить, он может быть премиальным, игровым и может даже относиться к виртуальной реальности. «Видеосервис Start позиционировался как провайдер лучших российских фильмов для 250-миллионной глобальной аудитории, понимающей русский язык. В качестве целевого сегмента рассматривалась 78-миллионная аудитория Канады, США, Германии и Израиля. И это было логично, поскольку зрителю предлагается база из трех тысяч фильмов. А российский зритель многое уже видел и по старым фильмам не слишком ностальгирует, а интерес может проявить только к премьерам, количество которых совсем не так велико», — говорит он.
Как заметил Леонид Делицын, для этой аудитории премиальный контент, предоставляемый партнерским проектом, может быть интересен, но надо иметь в виду, что старшей части аудитории в целом достаточно «Иронии судьбы», а младшая часть будет скорее отстраиваться от контента на русском языке, чем активно его требовать.
По мнению старшего аналитика ИК «Фридом Финанс» Богдана Зварича, наличие премиального контента, безусловно, улучшает конкурентоспособность игроков. «Однако очень важным фактором в данном случае является его качество. Производство собственного эксклюзивного контента с хорошим качеством дает существенный рост интереса к сервису и позволяет привлечь достаточно широкую аудиторию. Правда пока, на мой взгляд, качество контента, производимого различными OTT-игроками в России уступает качеству мировых лидеров данного сектора», — заметил эксперт.
ИСТОЧНИК: COMNEWS