SPB TV И START ДОГОВОРИЛИСЬ ОБ ЭКСКЛЮЗИВНОСТИ

Провайдер SPB TV и видеосервис Start подписали соглашение, предусматривающее трансляцию провайдером премьерного видеоконтента хостинга — как новых российских сериалов, так и кинорелизов. Совместный проект компаний ориентирован на эксклюзивность подачи контента: некоторые сериалы абоненты SPB TV увидят еще до премьерных трансляций на эфирном ТВ. Также им будет доступен Originals контент — фильмы и сериалы производства Start, распространяемые по модели catch forward и доступные только на платформе SPB TV.

Стоимость подписки на контент Start, доступный на SPB TV, составляет 299 рублей в месяц. Также абонент может воспользоваться совместным тарифом компаний стоимостью 399 рублей в месяц, включающим, помимо подписки на видеосервис Start, премиальные телеканалы SPB TV. Доходы от подписки в рамках проекта компании распределяют между собой по схеме revenue sharing.

Совместный проект двух компаний предполагает, в частности, возможность просмотра онлайн-премьер фильмов. При этом смотреть фильмы и сериалы по подписке можно на всех платформах SPB TV: в десктопной и мобильной версиях SPB TV, в приложениях для iOS и Android, а также в приложении SPB TV на Smart TV и Android TV.

«Наш совместный проект со Start — это очередной шаг к развитию российской и не только digital-среды. Уникальность и привлекательность контента нашего нового партнера позволяет нам рассчитывать на значительное расширение аудитории и повышение лояльности существующих подписчиков проектов SPB TV. Наши планы охватить не только российскую аудиторию платформы, но и наращивать наше сотрудничество за пределами страны, предоставляя отечественный премиальный контент на абсолютно легальной основе», — заявил генеральный директор SPB TV Кирилл Филиппов

«SPB TV — один из старейших игроков на рынке OTT, IPTV и mobile TV, который обладает весомым опытом и пониманием специфики аудитории, потребляющей онлайн-видеоконтент. Сотрудничество с SPB TV — первый опыт взаимодействия с OTT-платформой для Start. Объединение нашего контента, контентного программирования и опыта SPB TV по работе с аудиторией уже в краткосрочный период, уверен, даст значимый результат по охвату и по монетизации российского контента как в России , так и за ее пределами», — указал директор по стратегическим партнёрствам Start Дмитрий Гудумак.

По словам директора по контенту SPB TV Петра Щербакова, совместный проект со Start для компании — первый опыт работы с сервисом, представляющим эксклюзивный контент российского производства. «Мы связываем его больше с планами на интенсивное развитие площадки „SPB TV Россия“ и повышение существующего ARPU. Безусловно, ожидаем приток новой качественной аудитории уже оценившей качество продуктов российского производства на „большом“ ТВ. Точные количественные показатели озвучить достаточно сложно, надеемся к концу года поделиться этой информацией», — прокомментировал Петр Щербаков

Он также отметил, что SPB TV внимательно изучает полученную обратную связь с целью улучшения качества сервиса. «Надеемся на положительные отклики после начала сотрудничества. При этом у нас нет задачи насытить сервис большим количеством партнерских интеграций. Мы будем следовать заранее согласованной с акционерами стратегии развития: востребованный контент, удобство использования, технологичность», — рассказал Петр Щербаков.

При этом он заметил, что любой кейс «об эксклюзивности» является серьезным конкурентным преимуществом для любого ОТТ-игрока на рынке. «Это есть у меня, но нет у него» — это можно легко «продать» аудитории. Но чаще всего это требует больших инвестиций. Простой пример — объем инвестиций Netflix , Hulu, LeTV в собственный контент. Один только Netflix заявил о сумме порядка $2 млрд», — пояснил Петр Щербаков.

В пресс-службе другого крупного игрока рынка — онлайн-кинотеатра ivi корреспонденту ComNews на вопрос о сотрудничестве с видесервисом Start ответили так: «Надо понимать, что это разные подходы и различные бизнес-модели. И то, и другое имеет право на существование, но, что касается ivi, у нас своя платформа и все ключевые вещи мы делаем внутри».

Как пояснили в пресс-службе, одним из драйверов легального смотрения и платной модели является, в частности, как раз наличие эксклюзивного контента. «Мы это понимаем и давно расширяем свою библиотеку за счет эксклюзивных новинок, собственного производства и премьер по моделям catch-up и catch-forward (показ контента до эфира или сразу после эфира)», — рассказали в пресс-службе.

По оценкам аналитика ГК «Финам» Леонида Делицына , суммарное количество абонентов, которые в течение года подключатся к премиальному контенту Start при помощи технологий SPB TV можно оценить в 30 тыс. человек.

США, Германии и Относительно того, является ли значительным преимуществом наличие у OTT-игроков эксклюзивного контента, Леонид Делицын отметил, что провайдерам нужен любой легальный контент, за который пользователи готовы больше платить, он может быть премиальным, игровым и может даже относиться к виртуальной реальности. «Видеосервис Start позиционировался как провайдер лучших российских фильмов для 250-миллионной глобальной аудитории, понимающей русский язык. В качестве целевого сегмента рассматривалась 78-миллионная аудитория Канады Израиля . И это было логично, поскольку зрителю предлагается база из трех тысяч фильмов. А российский зритель многое уже видел и по старым фильмам не слишком ностальгирует, а интерес может проявить только к премьерам, количество которых совсем не так велико», — говорит он.

Как заметил Леонид Делицын, для этой аудитории премиальный контент, предоставляемый партнерским проектом, может быть интересен, но надо иметь в виду, что старшей части аудитории в целом достаточно «Иронии судьбы», а младшая часть будет скорее отстраиваться от контента на русском языке, чем активно его требовать.

По мнению старшего аналитика ИК «Фридом Финанс» Богдана Зварича , наличие премиального контента, безусловно, улучшает конкурентоспособность игроков. «Однако очень важным фактором в данном случае является его качество. Производство собственного эксклюзивного контента с хорошим качеством дает существенный рост интереса к сервису и позволяет привлечь достаточно широкую аудиторию. Правда пока, на мой взгляд, качество контента, производимого различными OTT-игроками в России уступает качеству мировых лидеров данного сектора», — заметил эксперт.

ИСТОЧНИК: COMNEWS