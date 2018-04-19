Глава Ленинск-Кузнецкого района Кузбасса ушел в отставку

"Вчера на сессии была принята отставка главы района, который переходит на должность замгубернатора", — сказал собеседник агентства, уточнив, что экс-глава района будет курировать агропромышленный комплекс. В решении совета депутатов говорится, что отставка Алексея Харитонова принимается с 23 апреля.

Согласно еще одному решению депутатов, исполняющим обязанности главы Ленинск-Кузнецкого муниципального района назначен первый замглавы района Андрей Реванченко. В пресс-службе обладминистрации РИА Новости сообщили, что официальных данных о назначении Харитонова заместителем губернатора пока нет.

Врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев 16 апреля уволил сразу четырех заместителей губернатора, в том числе и Елену Жидкову , курировавшую агропромышленный комплекс. Отставки он объяснил реорганизацией системы управления администрации Кемеровской области.