Администрацию Сургута через суд обязали провести водопровод в трех поселках

Прокуратура через суд обязала администрацию Сургута обеспечить меры пожарной безопасности в поселках Кедровый, Кедровый-2 и Финский.

«Судом ХМАО-Югры решение городского суда оставлено без изменения, апелляционная жалоба администрации города без удовлетворения», — сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе прокуратуры ХМАО — Югры.

Нарушения были выявлены надзорным ведомством в ходе проверки соблюдения законодательства о противопожарной безопасности.

«Меры, которые предприняты администрацией города для устранения сложившейся ситуации в указанных поселках, не могут подменять собой первичных мер пожарной безопасности и строительство противопожарного водопровода необходимо», — отмечают в пресс-службе ведомства.