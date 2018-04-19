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Администрацию Сургута через суд обязали провести водопровод в трех поселках
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Администрацию Сургута через суд обязали провести водопровод в трех поселках 

РИА «ФедералПресс» 33 минуты назад
Прокуратура через суд обязала администрацию Сургута обеспечить меры пожарной безопасности в поселках Кедровый, Кедровый-2 и Финский.
«Судом ХМАО-Югры решение городского суда оставлено без изменения, апелляционная жалоба администрации города без удовлетворения», — сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе прокуратуры ХМАО — Югры.
Нарушения были выявлены надзорным ведомством в ходе проверки соблюдения законодательства о противопожарной безопасности.
«Меры, которые предприняты администрацией города для устранения сложившейся ситуации в указанных поселках, не могут подменять собой первичных мер пожарной безопасности и строительство противопожарного водопровода необходимо», — отмечают в пресс-службе ведомства.
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