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Курск. Спасатели очистили русло реки Тускарь
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Курск. Спасатели очистили русло реки Тускарь 

Курские известия 57 минут назад
Фото: Курские известия
Мероприятие прошло в рамках командно-штабной тренировки
В Курской области проходит трехдневные крупномасштабные командно-штабные учения среди спасателей. С 17 по 19 апреля они отрабатывают действия по ликвидации чрезвычайных ситуаций. В мероприятиях задействованы силы территориальных подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) во всех 85 субъектах РФ.
В рамках тренировки в поселке Щетинке состоялись практические мероприятия по отработке действий при ликвидации последствий половодья. После тренировки аэромобильная группировка выдвинулась в Курск для очистки русла реки Тускарь от веток и бревен.
В работе были задействованы более 50 человек и 10 единиц техники. Спасатели очистили на двух точках: возле мостов на Стрелецком переулке и на улице Сушковской. За несколько часов было убрано более 40 кубических метров мусора, пояснили в пресс-службе МЧС.
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