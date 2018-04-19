Курск. Спасатели очистили русло реки Тускарь 

Мероприятие прошло в рамках командно-штабной тренировки
В Курской области проходит трехдневные крупномасштабные командно-штабные учения среди спасателей. С 17 по 19 апреля они отрабатывают действия по ликвидации чрезвычайных ситуаций. В мероприятиях задействованы силы территориальных подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) во всех 85 субъектах РФ.
В рамках тренировки в поселке Щетинке состоялись практические мероприятия по отработке действий при ликвидации последствий половодья. После тренировки аэромобильная группировка выдвинулась в Курск для очистки русла реки Тускарь от веток и бревен.
В работе были задействованы более 50 человек и 10 единиц техники. Спасатели очистили на двух точках: возле мостов на Стрелецком переулке и на улице Сушковской. За несколько часов было убрано более 40 кубических метров мусора, пояснили в пресс-службе МЧС.