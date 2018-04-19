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На станции Оренбург произошла утечка огнеопасной жидкости
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На станции Оренбург произошла утечка огнеопасной жидкости 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
19 апреля жители Оренбурга в соцсетях стали жаловаться на неприятный запах газа.
Особенно беспокоились оренбуржцы, проживающие рядом с железной дорогой в районах Берд и Малой земли. Оказалось, на путях на станции Оренбург стояла цистерна, которая стала источником парение огнеопасного этилмеркаптана.
Как сообщает пресс-служба ЮУЖД, в 11.16 парение ликвидировано. Цистерна была направлена на специализированный путь станции Каргала. Угрозы гражданам и природе нет. Движение поездов не изменено.
Причины происшествия выясняются.
Справка
Этилмеркаптан— бесцветная жидкость с резким характерным запахом, используется как одорант (примесь для придания запаха) для бытового природного и сжиженного газа.
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