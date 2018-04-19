На станции Оренбург произошла утечка огнеопасной жидкости

19 апреля жители Оренбурга в соцсетях стали жаловаться на неприятный запах газа.

Особенно беспокоились оренбуржцы, проживающие рядом с железной дорогой в районах Берд и Малой земли. Оказалось, на путях на станции Оренбург стояла цистерна, которая стала источником парение огнеопасного этилмеркаптана.

Как сообщает пресс-служба ЮУЖД, в 11.16 парение ликвидировано. Цистерна была направлена на специализированный путь станции Каргала. Угрозы гражданам и природе нет. Движение поездов не изменено.

Причины происшествия выясняются.

Справка

Этилмеркаптан— бесцветная жидкость с резким характерным запахом, используется как одорант (примесь для придания запаха) для бытового природного и сжиженного газа.