На станции Оренбург произошла утечка огнеопасной жидкости 

19 апреля жители Оренбурга в соцсетях стали жаловаться на неприятный запах газа.
Особенно беспокоились оренбуржцы, проживающие рядом с железной дорогой в районах Берд и Малой земли. Оказалось, на путях на станции Оренбург стояла цистерна, которая стала источником парение огнеопасного этилмеркаптана.
Как сообщает пресс-служба ЮУЖД, в 11.16 парение ликвидировано. Цистерна была направлена на специализированный путь станции Каргала. Угрозы гражданам и природе нет. Движение поездов не изменено.
Причины происшествия выясняются.
Справка
Этилмеркаптан— бесцветная жидкость с резким характерным запахом, используется как одорант (примесь для придания запаха) для бытового природного и сжиженного газа.