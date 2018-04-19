В Кабардино-Балкарии около 40 альпинистов пройдут обучение спасению в горах

НАЛЬЧИК , 19 апреля. / ТАСС /. Сборы горноспасателей состоятся в альпинистском лагере «Безенги» (Черекский район КБР ), по итогам курсанты должны пройти экзамен и получить жетон «Спасение в горах», сообщил ТАСС старший тренер сборов Иван Аленцев. В числе курсантов — спасатели МЧС , повышающие свою квалификацию, военнослужащие горных подразделений, представители силовых ведомств и альпинисты. На сборы допускаются спортсмены с уровнем не ниже второго разряда по альпинизму.

На таких сборах подготавливаются спасатели-добровольцы, которые могут оказать помощь группе, терпящей бедствие в горах. По правилам горовосхождения, безопасность на маршрутах обеспечивается самим альпинистским мероприятием, «в составе групп обязательно должен быть спасательный отряд». Без жетона «Спасение в горах» альпинист, по правилам восхождения, не допускается на сложный маршрут категории 6А и 6В, — добавил Аленцев.

Как рассказал ТАСС старший инструктор сборов Андриян Спичка, курсанты пройдут обучение по специализации спасательные работы на простом и сложном горном рельефе, снежно-ледовую и лавинную подготовку. «Обычно „Жетон“ разбит на две половины: в первой обучают спасательным работам в малой группе, которая составляет 2 человека. Районы у нас большие, и спасательной службой не всегда охвачены, и если двойка совершает восхождение и находится на стене в том же Безенги, пока к ним подоспеет помощь пройдут, может, даже несколько суток, человек должен уметь оказать первую помощь», — сказал Спичка.

Во второй половине — групповые спасательные работы. Теория и практика связаны неразрывно, и каждый тренировочный модуль предваряет курс лекций. Интенсивный двухдневный курс по оказанию первой помощи проведет опытный практикующий спасатель — фельдшер Александр Дергачев

ФАР возродил курсы для любителей активного отдыха в горах в 2007 году. Функции те же, что и в советское время, — повышение квалификации альпинистов, как личной, так и при работе в группе. «Жетон» — это пропуск для восхождения на горы высшей категории трудности.