Солнцев напророчил Костенко судьбу Бузовой

Очередной темой своей рубрики «МамаДорогая» Рустам Солнцев выбрал брак Дмитрия Тарасова Анастасии Костенко . Звездный участник «Дома-2» порассуждал о «святости» модели. В частности, он затронул вопрос о любовном треугольнике Бузова-Тарасов-Костенко. Футболист на протяжении нескольких месяцев крутил шашни с моделью, потом развелся с поющей ведущей и тут же снова связал себя узами брака, так как выяснилось, что Анастасия ждет ребенка.

Солнцев едко отметил, что пропустил тот момент, когда Костенко из стервы превратилась в святую. Ведь она начала встречаться с Дмитрием, когда тот еще был женатым человеком. Получилось, что она разбила семью. А теперь, смотря на снимки в ее аккаунте, он диву дается, какой белой и пушистой стала девушка. Досталось на орехи и Тарасову. По мнению Романа, тот не самый умный и талантливый футболист, которого увела от законной супруги оборотистая провинциалка из Сальска

Далее Солнцев высказался, что, мол понимает, почему Анастасия так поступила: «Ну, приехала девочка из Сальска, захотела устроиться поудачнее, а тут такой жирный кусок — муж Бузовой». Когда подробности романа стали достоянием гласности, модель тут же заявила, что у них с Тарасовым любовь, а его законная супруга задавила его постоянным выставлением на показ их частной жизни.

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