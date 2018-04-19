От «Суммы» до тюрьмы. История взлета и падения братьев Магомедовых

Кто же они такие — загадочные олигархи Магомедовы, и за что их на самом деле арестовали, разбирался Sobesednik.ru

Первое громкое дело после выборов президента — арест братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых, которые, по версии «Форбс», занимают третье место в списке богатейших семей страны. В день задержания братья собирались улететь в Майами , но вместо американского побережья оказались в самом жестком изоляторе России — Лефортово.

«Зарвались»

«Стальский», — якобы ответил на просьбу следователей представиться Зиявудин Магомедов Сулейман Стальский — дагестанский поэт, известный своим прославлением Иосифа Сталина. Дерзкая шутка бизнесмена в адрес чекистов говорит о том, что всерьез в перспективу ареста он даже не верил.

— Общение со следователями было, но это просто разговор! — отвечали в первый день в принадлежащей Магомедову группе компаний «Сумма».

Но уже через несколько часов стало ясно, что все серьезно.

— После положенного карантина братьев разместили в одиночные камеры. Они были поражены отсутствием в камере ТВ, горячей воды и возможности мыться чаще, чем раз в неделю, — рассказывают в Общественной наблюдательной комиссии, правозащитники которой, как и положено, навестили новичков-арестантов.

На первом же судебном заседании Зиявудин Магомедов предложил беспрецедентный для нашей судебной системы денежный залог — 2,5 млрд рублей. Сумма покрывает весь ущерб по семи эпизодам, которые вменяют братьям. Но суд не согласился и оставил бизнесменов под стражей. Наблюдатели сразу сделали вывод: дело в данном случае уже не в деньгах, а маховик раскрутится по полной. Об этом же говорит и статья «Организация преступного сообщества», которую раньше к «форбсам» не применяли никогда.

Братья

Братья Магомедовы родились в Махачкале . После окончания средней школы уехали учиться в МГУ . Студенческие годы дали будущим олигархам не только знания, но и полезные связи.

— В комнате на четверых постоянно жили 8–9 человек — друзья, родственники. Так что спали мало и по очереди, — рассказывал в одном из всего двух своих интервью Зиявудин Магомедов.

По словам бизнесмена, родители — врач и учитель — были не в состоянии высылать своим сыновьям-студентам «денежные конверты», поэтому пришлось приспосабливаться к жизни.

— Нас подкармливали девушки, до сих пор помню их имена — Маша и Алевтина. А мы устраивали философские диспуты, — делился воспоминаниями олигарх.

На последних курсах студенты стали осваивать азы бизнеса. Время — конец 80-х — способствовало. Железный занавес пал, и Магомедовы потащили из-за него компьютеры в Россию, что в те времена было золотым дном.

Заканчивали братья вуз уже с приличным капиталом — неплохим заработком, который исчислялся миллионами, красными дипломами, а главное — полезными связями. Однокурсниками Магомедовых были будущий зампред правительства Аркадий Дворкович и крупный предприниматель Рубен Варданян

Друзья

До 2009 года Магомедовы наращивали капитал, но широкой публике известны не были. Их состояние, по меркам «Форбс» , было довольно скромным — 70 млн долларов. Но уже к 2010 году они смогли удесятерить то, что имели. В бизнес-среде их прозвали «королями госзаказа» — за госконтракты, которые щедро посыпались на Магомедовых. Так, согласно данным базы СКРИН, только в этом году одна из их фирм уже получила госзаказов на 41 млрд рублей. Эксперты отмечают, что период взлета Магомедовых пришелся как раз на президентство Дмитрия Медведева , чьей правой рукой является Аркадий Дворкович.

Пользу связей в российском обществе Магомедовы поняли хорошо. Еще в 90-е годы они пригласили на президентство в свой банк «Диамант» советского экс-министра внешнеэкономических связей Константина Катушева , который привел с собой хороших клиентов. Но в 2001 году ЦБ отозвал у банка лицензию. «Диамант» считался главным «обнальным» банком в Москве . Позже зампред ЦБ Андрей Козлов , который занимался чисткой банковской среды, был убит, а главным заказчиком преступления суд назначил председателя правления «Диаманта» Алексея Френкеля . Но Магомедовых громкое дело тогда не затронуло.

А в 2016 году Магомедовы пошли на главное сближение в своей карьере: принадлежащий им Новороссийский морской торговый порт (НМТП) стал спонсором Ночной хоккейной лиги, за которую играет Владимир Путин . Южанину Магомедову даже пришлось встать на коньки — он вошел в команду, которая играет с президентом, под номером 88.

«Все хотят спонсировать лигу, где играет президент», — говорили тогда в хоккейной среде.

Главная специализация группы «Сумма» — транспорт и логистика. Самый ценный актив — Новороссийский порт.

— Именно по части НМТП к Магомедовым было много вопросов, причем копились они годами. Компания монопольно устанавливала завышенные тарифы — на нефть, зерно, любые поставки, в том числе и стратегические. Это грозило раскруткой инфляции, чего, как мы знаем, у нас стараются не допустить. ФАС их штрафовала, но по большей части бизнесмены игнорировали все предупреждения и нарекания, видимо, уверовав в свою полную безнаказанность, — считает Олег Матвейчев.

Забрать южный порт у зарвавшихся братьев хотели давно. В этом году сделка с «Транснефтью» пошла на завершение. Ее одобрили на самом верху, но Магомедовы объявили цену — 1,8 млрд долларов, что было в 2,5 раза выше ожидаемой. Покупка легла бы бременем на бюджет, который и так худеет день ото дня.

По данным администрации президента, 31 марта Владимир Путин встречался с главой «Транснефти» и по совместительству своим давним коллегой и приятелем еще со времен службы в Дрездене Николаем Токаревым . Обсуждались, конечно, и предстоящая сделка, и аппетиты Магомедовых, в которых, как считают эксперты, могли быть заложены и «гонорары» для «политической крыши» бизнесменов из числа крупных чиновников. В этот же день Магомедовы были арестованы.

Отягчающим обстоятельством могло стать и то, что Магомедовы в последнее время увлеклись финансированием зарубежных проектов — созданием вакуумного сверхскоростного поезда по идее Илона Маска, выращиванием искусственных бриллиантов. Выводили деньги за рубеж, сидя на крупных государственных заказах и заваливая важные проекты внутри страны.

Говорят, еще раньше на Магомедовых на самый верх жаловался калининградский губернатор Антон Алиханов за плохое качество и затягивание сроков со сдачей аэропорта Храброво и футбольного стадиона к чемпионату мира — 2018. Проваливающийся грунт «Арены Балтика» грозил засыпать карьеру братьев-бизнесменов, которые не только не признали вину, но и выставили калининградской администрации дополнительный счет на проведение новых работ. Стадион «Арена Балтика» изначально строили на месте болота, которое теперь и затянуло некогда непотопляемых олигархов.

Справка

Активы, которые контролирует группа «Сумма»:

* * *

Материал вышел в издании «Собеседник» №15-2018 под заголовком «От „Суммы“ до тюрьмы».