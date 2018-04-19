От «Суммы» до тюрьмы. История взлета и падения братьев Магомедовых 

Кто же они такие — загадочные олигархи Магомедовы, и за что их на самом деле арестовали, разбирался Sobesednik.ru.
Первое громкое дело после выборов президента — арест братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых, которые, по версии «Форбс», занимают третье место в списке богатейших семей страны. В день задержания братья собирались улететь в Майами, но вместо американского побережья оказались в самом жестком изоляторе России — Лефортово.
«Зарвались»
«Стальский», — якобы ответил на просьбу следователей представиться Зиявудин Магомедов. Сулейман Стальский — дагестанский поэт, известный своим прославлением Иосифа Сталина. Дерзкая шутка бизнесмена в адрес чекистов говорит о том, что всерьез в перспективу ареста он даже не верил.
— Общение со следователями было, но это просто разговор! — отвечали в первый день в принадлежащей Магомедову группе компаний «Сумма».
Но уже через несколько часов стало ясно, что все серьезно.
— После положенного карантина братьев разместили в одиночные камеры. Они были поражены отсутствием в камере ТВ, горячей воды и возможности мыться чаще, чем раз в неделю, — рассказывают в Общественной наблюдательной комиссии, правозащитники которой, как и положено, навестили новичков-арестантов.
На первом же судебном заседании Зиявудин Магомедов предложил беспрецедентный для нашей судебной системы денежный залог — 2,5 млрд рублей. Сумма покрывает весь ущерб по семи эпизодам, которые вменяют братьям. Но суд не согласился и оставил бизнесменов под стражей. Наблюдатели сразу сделали вывод: дело в данном случае уже не в деньгах, а маховик раскрутится по полной. Об этом же говорит и статья «Организация преступного сообщества», которую раньше к «форбсам» не применяли никогда.
— Про Магомедовых говорят, что они слишком зарвались. Да так, что дальше этого терпеть никто не собирался, — прокомментировал «Собеседнику» профессор Высшей школы экономики, бывший советник администрации президента по внутренней политике Олег Матвейчев.
Братья
Братья Магомедовы родились в Махачкале. После окончания средней школы уехали учиться в МГУ. Студенческие годы дали будущим олигархам не только знания, но и полезные связи.
— В комнате на четверых постоянно жили 8–9 человек — друзья, родственники. Так что спали мало и по очереди, — рассказывал в одном из всего двух своих интервью Зиявудин Магомедов.
По словам бизнесмена, родители — врач и учитель — были не в состоянии высылать своим сыновьям-студентам «денежные конверты», поэтому пришлось приспосабливаться к жизни.
— Нас подкармливали девушки, до сих пор помню их имена — Маша и Алевтина. А мы устраивали философские диспуты, — делился воспоминаниями олигарх.
На последних курсах студенты стали осваивать азы бизнеса. Время — конец 80-х — способствовало. Железный занавес пал, и Магомедовы потащили из-за него компьютеры в Россию, что в те времена было золотым дном.
Заканчивали братья вуз уже с приличным капиталом — неплохим заработком, который исчислялся миллионами, красными дипломами, а главное — полезными связями. Однокурсниками Магомедовых были будущий зампред правительства Аркадий Дворкович и крупный предприниматель Рубен Варданян.
Друзья
До 2009 года Магомедовы наращивали капитал, но широкой публике известны не были. Их состояние, по меркам «Форбс», было довольно скромным — 70 млн долларов. Но уже к 2010 году они смогли удесятерить то, что имели. В бизнес-среде их прозвали «королями госзаказа» — за госконтракты, которые щедро посыпались на Магомедовых. Так, согласно данным базы СКРИН, только в этом году одна из их фирм уже получила госзаказов на 41 млрд рублей. Эксперты отмечают, что период взлета Магомедовых пришелся как раз на президентство Дмитрия Медведева, чьей правой рукой является Аркадий Дворкович.
Пользу связей в российском обществе Магомедовы поняли хорошо. Еще в 90-е годы они пригласили на президентство в свой банк «Диамант» советского экс-министра внешнеэкономических связей Константина Катушева, который привел с собой хороших клиентов. Но в 2001 году ЦБ отозвал у банка лицензию. «Диамант» считался главным «обнальным» банком в Москве. Позже зампред ЦБ Андрей Козлов, который занимался чисткой банковской среды, был убит, а главным заказчиком преступления суд назначил председателя правления «Диаманта» Алексея Френкеля. Но Магомедовых громкое дело тогда не затронуло.
Братья до сих пор считаются мастерами в налаживании контактов. Дружба с соседом по даче в Жуковке Владимиром Левиевым из «Газпрома» принесла миллионные контракты. Одну из компаний Магомедовых несколько лет возглавлял зять министра иностранных дел Сергея Лаврова. Среди «друзей» Магомедовых называют Патриарха Кирилла, экс-министра обороны Анатолия Сердюкова, главу «Ростеха» Сергея Чемезова. Жена Зиявудина Магомедова Ольга (в девичестве Шипилова) дружит и ведет совместный бизнес с супругами Дворковича и Суркова, приятельствует с пресс-секретарем Дмитрия Медведева Натальей Тимаковой…
А в 2016 году Магомедовы пошли на главное сближение в своей карьере: принадлежащий им Новороссийский морской торговый порт (НМТП) стал спонсором Ночной хоккейной лиги, за которую играет Владимир Путин. Южанину Магомедову даже пришлось встать на коньки — он вошел в команду, которая играет с президентом, под номером 88.
«Все хотят спонсировать лигу, где играет президент», — говорили тогда в хоккейной среде.
Кто сказал ФАС
Главная специализация группы «Сумма» — транспорт и логистика. Самый ценный актив — Новороссийский порт.
— Именно по части НМТП к Магомедовым было много вопросов, причем копились они годами. Компания монопольно устанавливала завышенные тарифы — на нефть, зерно, любые поставки, в том числе и стратегические. Это грозило раскруткой инфляции, чего, как мы знаем, у нас стараются не допустить. ФАС их штрафовала, но по большей части бизнесмены игнорировали все предупреждения и нарекания, видимо, уверовав в свою полную безнаказанность, — считает Олег Матвейчев.
Забрать южный порт у зарвавшихся братьев хотели давно. В этом году сделка с «Транснефтью» пошла на завершение. Ее одобрили на самом верху, но Магомедовы объявили цену — 1,8 млрд долларов, что было в 2,5 раза выше ожидаемой. Покупка легла бы бременем на бюджет, который и так худеет день ото дня.
По данным администрации президента, 31 марта Владимир Путин встречался с главой «Транснефти» и по совместительству своим давним коллегой и приятелем еще со времен службы в Дрездене Николаем Токаревым. Обсуждались, конечно, и предстоящая сделка, и аппетиты Магомедовых, в которых, как считают эксперты, могли быть заложены и «гонорары» для «политической крыши» бизнесменов из числа крупных чиновников. В этот же день Магомедовы были арестованы.
Отягчающим обстоятельством могло стать и то, что Магомедовы в последнее время увлеклись финансированием зарубежных проектов — созданием вакуумного сверхскоростного поезда по идее Илона Маска, выращиванием искусственных бриллиантов. Выводили деньги за рубеж, сидя на крупных государственных заказах и заваливая важные проекты внутри страны.
Говорят, еще раньше на Магомедовых на самый верх жаловался калининградский губернатор Антон Алиханов за плохое качество и затягивание сроков со сдачей аэропорта Храброво и футбольного стадиона к чемпионату мира — 2018. Проваливающийся грунт «Арены Балтика» грозил засыпать карьеру братьев-бизнесменов, которые не только не признали вину, но и выставили калининградской администрации дополнительный счет на проведение новых работ. Стадион «Арена Балтика» изначально строили на месте болота, которое теперь и затянуло некогда непотопляемых олигархов.
Справка
Активы, которые контролирует группа «Сумма»:
НМТП (25%), транспортная группа FESCO (32,5%), Объединенная зерновая компания (50% минус одна акция), Якутская топливно-энергетическая компания (более 90%), «СУИпроект», телекоммуникационная компания «Национальный Телеком», оператор нефтяного терминала в порту Роттердам Shtandart TT B. V. (100%), инжиниринговые и строительные компании «ГлобалЭлектроСервис», «Интекс», «Стройновация», «Трансинжиниринг». Также «Сумме» принадлежит крупный пакет в Новороссийском комбинате хлебопродуктов.
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Материал вышел в издании «Собеседник» №15-2018 под заголовком «От „Суммы“ до тюрьмы».