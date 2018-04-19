Чапанная война: как крестьяне воевали против советской власти 

В качестве одного из лозунгов, под которым большевики брали власть в 1917 году, было обещание передать землю крестьянам. Казалось бы, жители деревни должны были одними из первых поддержать Советскую власть. Однако уже к 1919 году крестьянство осознало себя обманутым, и в стране вспыхнуло восстание, вошедшее в историю, как чапанная война.
Крестьянин за все в ответе!
В недовольство крестьян новой властью и популярность в их среде лесных атаманов не случайно. Большевики с первых дней прихода к власти отдавали предпочтенье пролетарским рабочим с заводов и фабрик, не обращая внимания на проблемы крестьянства. Наоборот, с него требовали все больше и больше продовольствия, как правило, совершенно бесплатно. Не удивительно, что 3 марта 1919 года в стране вспыхнуло первое крестьянское восстание. Примечательно, что началось оно с Симбирской губернии. В село Новодевичье приехал продотряд, чтобы забрать последние остатки хлеба. Крестьяне, замученные поборами расставаться с продовольствием, не пожелали. Кто-то из местных жителей ударил в набат. Сбежавшиеся на удары колокола крестьяне быстро разоружили членов продотряда и заперли их в амбаре. На другой день, руководитель местной ЧК прибыл в село, намереваясь жестоко покарать бунтовщиков. Однако, рядовые чекисты, сами выходцы из деревни, отказались стрелять в земляков и присоединились к бунтовщикам, посадив своего командира под арест. На другой день на сельском сходе было принято решение арестованных расстрелять, а народ призвать к восстанию против большевиков. Так и поступили. Вскоре к восставшим присоединились крестьяне из соседних сел: Ягодного, Усинского и Усолья.
Народный бунт
Спустя два дня, когда губернские власти узнали о мятеже, на его подавление был отправлен крупный отряд красноармейцев. Напрасно, их уже ждали. Отряд попал в засаду и целиком перешел на сторону крестьян. Быстро распространившаяся информация об успехах крестьянского бунта всколыхнула соседние села, распространившись далеко за пределы Симбирской губернии. Началось массовое сопротивление большевикам. Крестьяне изгоняли продотряды, убивали коммунистов, свергали власть комитетов бедноты. Спустя всего пять дней после начала мятежа, 7 марта 1919 года восставшие подошли к Ставрополю (современному Тольятти). Город не оказал сопротивления и мирно сдался на волю взбунтовавшихся крестьян. Тут же, на общем сходе было решено сохранить в губернии советскую власть, передав ее представителям крестьянства. Председателем временного исполкома назначили Алексея Долинина имевшего опыт боевых действий во время Первой Мировой войны. На следующий день согласно декрету новой власти на Ставрополье отменили продразверстку, заменив ее щадящим продовольственным налогом. Спустя еще пять дней бунтовщики окружили Сызрань. Начались волнения в Самаре.
Подавление бунта
Самое неприятное в крестьянском бунте для большевиков оказалось, то, что им могли воспользоваться белогвардейские армии, рвавшиеся к Москве. В то время, когда обстановка на фронте складывалась крайне неблагоприятно, допустить бунт в собственном тылу приравнивалось самоубийству. Крестьянское восстание могло в одно мгновение обрушить весь Восточный фронт. Допустить этого было никак нельзя. На подавление бунта бросили В. В. Куйбышева и М. В. Фрунзе. Их штаб расположился в Самаре. Главный удар по бунтовщикам было решено нанести в районе Ставрополя, резким решительным ударом освободив город. Крестьянам отправили жесткий ультиматум с требованием сдать оружие. В ответ, Алексей Долинин которому доверили управлять вооруженными силами восставших, объявил всеобщую мобилизацию мужчин от 18 до 40 лет. Люди собрались, но воевать им оказалось ровным счетом не чем. Кроме захваченного во время бунта в окрестных городах и селах 1 000 винтовок и нескольких пулеметов противопоставить отлично вооруженным частям красноармейцев было нечего. Порой крестьяне шли в бой вооруженные … топором или кочергой. Тем временем Михаил Фрунзе распорядился взять Ставрополь в клещи. С двух сторон к нему выдвинулись части Красной армии. Решающий бой состоялся 13 марта 1919 года. В нем погибло всего два красноармейца и шесть бунтовщиков. Крестьянская армия распалась на небольшие отряды, которые методично добивались. Большинство попавших в плен бунтовщиков было расстреляно.