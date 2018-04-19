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В Калининграде планируют построить кластер компьютерной графики
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В Калининграде планируют построить кластер компьютерной графики 

РИА Недвижимость 1 час назад
МОСКВА, 19 апр — РИА Недвижимость. Продюсерская компания Kinodanz планирует инвестировать до 950 миллионов рублей в строительство кластера по производству компьютерной графики для кино в Калининграде, сообщила в четверг газета «Коммерсант».
Компания рассчитывает, что кластер сможет производить графику не только для Kinodanz и ее стратегического партнера американской AMBI Media Group, но и других американских и китайских компаний, говорится в статье.
Как уточнили изданию в пресс-службе губернатора Калининградской области, пока договоренности по земли участка под кластер нет.
Kinodanz основана в 2012 году Виктором Денисюком и Евгением Мелентьевым и занимается производством полнометражных фильмов, в основном в жанрах экшен, приключений, фэнтези и sci-fi.
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