В Калининграде планируют построить кластер компьютерной графики

МОСКВА , 19 апр — РИА Недвижимость. Продюсерская компания Kinodanz планирует инвестировать до 950 миллионов рублей в строительство кластера по производству компьютерной графики для кино в Калининграде , сообщила в четверг газета «Коммерсант»

Компания рассчитывает, что кластер сможет производить графику не только для Kinodanz и ее стратегического партнера американской AMBI Media Group, но и других американских и китайских компаний, говорится в статье.

Как уточнили изданию в пресс-службе губернатора Калининградской области , пока договоренности по земли участка под кластер нет.