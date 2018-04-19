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В Гатчине обсудили вопрос уважения к национальным различиям
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В Гатчине обсудили вопрос уважения к национальным различиям 

Ivyborg.ru 2 часа назад
В Гатчине Совет по межнациональным отношениям обсудил, кто и как способствует воспитанию уважения к обычаям и традициям национальностей, проживающих в Ленинградской области.
По мнению главы области, за 5 лет совет стал мощной и эффективной площадкой для взаимодействия национальных организаций и конфессий, и все члены совета добросовестно и трепетно относятся к своим обязанностям.
Ленинградская область сегодня — территория межнационального согласия, где проживает 141 национальность и несколько коренных малочисленных народов. Всех объединяют общеизвестные праздники, например, этнофестиваль «Россия — созвучие культур», татаро-башкирский «Сабантуй», традиционный вепсский праздник «Древо жизни». Выпускаются научно-популярная и художественная литература, пособия по изучению исчезающих языков, видеоролики и даже мультфильмы.
Из областного бюджета финансируется строительство социально-культурных объектов. Так, в селе Винницы Подпорожского района, столице вепсов Ленинградской области, возводятся детский сад с бассейном и культурный центр — новое здание Вепсского центра фольклора.
Помимо перечисленных направлений реализации национальной политики глава региона назвал актуальным продолжение программ, связанных с помощью трудовым мигрантам и адаптацией иностранных граждан в регионе.
Совет также обсудил вопросы волонтерства и добровольчества, информационного сопровождения национальной политики, создания этнопресс-клуба при Доме дружбы Ленинградской области.
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