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В Ханты-Мансийске доноры поучаствуют в беспроигрышной лотерее
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В Ханты-Мансийске доноры поучаствуют в беспроигрышной лотерее 

АиФ Югра 2 часа назад
Фото: АиФ Югра
Окружная клиническая больница Ханты-Мансийска проводит в честь Национального дня донора акцию.
20 апреля с 8 до 11 часов в отделении переливания крови ОКБ ждут всех желающих: как тех, кто никогда не сдавала кровь, так и тех, кто уже является донором.
В пресс-службе больницы сообщили, что посетителям будет предложено поучаствовать в беспроигрышной лотереи и получить памятные призы с символикой Службы крови. Всех доноров, вместо традиционного завтрака, ждет праздничное чаепитие.
Напомним, что дата празднования выбрана не случайно. 20 апреля 1832 году было осуществлено первое переливание донорской крови. Процедурой руководил еще совсем молодой специалист в области акушерства Андрей Вольф из Петербурга.
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