В Ханты-Мансийске доноры поучаствуют в беспроигрышной лотерее

Окружная клиническая больница Ханты-Мансийска проводит в честь Национального дня донора акцию.

20 апреля с 8 до 11 часов в отделении переливания крови ОКБ ждут всех желающих: как тех, кто никогда не сдавала кровь, так и тех, кто уже является донором.

В пресс-службе больницы сообщили, что посетителям будет предложено поучаствовать в беспроигрышной лотереи и получить памятные призы с символикой Службы крови. Всех доноров, вместо традиционного завтрака, ждет праздничное чаепитие.