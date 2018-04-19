Выставка авиадвигателей и концерт солиста группы «Земляне»: в Перми пройдет «Космос наш»

Перми о космосе, ракетах и робототехнике расскажут на фестивале «Космос наш» (0+). 28 апреля с 12:00 до 20:00 на площади у дворца культуры имени Солдатова пройдет городской фестиваль науки и техники. Он посвящен 60-летию производства ракетных двигателей в Перми.

— Девиз фестиваля науки и техники — «Космос наш». Мы хотим рассказать о достижениях российской ракетно-космической отрасли и прикамских промышленниках, о престиже рабочих и инженерных профессий среди школьников и студентов, развитии интереса молодежи к научно-техническому творчеству, —сообщают организаторы.

В программе фестиваля — девять интерактивных технических и образовательных площадок: «Робототехника», «Авиамоделизм», «Дроншоу», «Промышленный дизайн 3D», «Занимательная химия», «Ракетостроение», «Школа юных космонавтов», «Кинолекторий», «Парад планет. 50 лет Пермскому планетарию». В течение дня на них пройдут выставки, научно-популярные лекции, мастер-классы и многое другое.

Напротив дворца культуры имени Солдатова разместится выставочная экспозиция «Дорога в космос», рассказывающая о развитии отечественной космонавтики и вкладе жителей города в это великое дело. Будут представлены «первенец» пермского производства — двигатель РД-214, и двигатель РД-275 первой ступени для семейства ракет-носителей «Протон».