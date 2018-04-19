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Выставка авиадвигателей и концерт солиста группы «Земляне»: в Перми пройдет «Космос наш»
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Выставка авиадвигателей и концерт солиста группы «Земляне»: в Перми пройдет «Космос наш» 

59.ru 27 минут назад
Фото: 59.ru
В Перми о космосе, ракетах и робототехнике расскажут на фестивале «Космос наш» (0+). 28 апреля с 12:00 до 20:00 на площади у дворца культуры имени Солдатова пройдет городской фестиваль науки и техники. Он посвящен 60-летию производства ракетных двигателей в Перми.
На территории Прикамья произошло сразу несколько знаковых для развития космонавтики событий: посадка за несколько дней до полета Юрия Гагарина собаки Звёздочки недалеко от Чайковского, приземление космонавтов Алексея Леонова и Павла Беляева после первого выхода человека в открытый космос. В Перми учился космонавт Виктор Савиных — участник операции по спасению станции «Салют-7», и трудятся коллективы предприятий Роскосмоса.
— Девиз фестиваля науки и техники — «Космос наш». Мы хотим рассказать о достижениях российской ракетно-космической отрасли и прикамских промышленниках, о престиже рабочих и инженерных профессий среди школьников и студентов, развитии интереса молодежи к научно-техническому творчеству, —сообщают организаторы.
В программе фестиваля — девять интерактивных технических и образовательных площадок: «Робототехника», «Авиамоделизм», «Дроншоу», «Промышленный дизайн 3D», «Занимательная химия», «Ракетостроение», «Школа юных космонавтов», «Кинолекторий», «Парад планет. 50 лет Пермскому планетарию». В течение дня на них пройдут выставки, научно-популярные лекции, мастер-классы и многое другое.
Напротив дворца культуры имени Солдатова разместится выставочная экспозиция «Дорога в космос», рассказывающая о развитии отечественной космонавтики и вкладе жителей города в это великое дело. Будут представлены «первенец» пермского производства — двигатель РД-214, и двигатель РД-275 первой ступени для семейства ракет-носителей «Протон».
Также в программе фестиваля — торжественная церемония чествования ветеранов, награждение передовиков производства, выступления пермских творческих коллективов и Сергея Скачкова (экс-«Земляне»).
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