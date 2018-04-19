Сергей Левченко рассказал в ежегодном послании о положении дел в Приангарье

В четверг, 19 апреля, в музыкальном театре глава им. Загурского открылась вторая часть 61-ой сессии Законодательного Собрания. В повестке главный вопрос — обнародование послания губернатора Иркутской области о положении дел в прошлом году и основные направления областной государственной политики на нынешний год.

Вначале всем приглашенным представили небольшой документальный фильм о работе главы региона с момента его назначения и по настоящее время. После этого глава региона Сергей Левченко зачитал свое послание.

Как сообщили в пресс-службе областного Заксобрания, оно началось с информации о положении дел в регионе. В частности он отметил, что налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета составили 142,1 миллиарда рублей, увеличившись на 8,2%. Между тем реальные денежные доходы населения продолжают снижаться из-за неверной методики подсчета этого показателя.

Кроме того, губернатор подчеркнул, что ключевая задача — обеспечение долгосрочного роста реальных доходов населения. По словам губернатора это довольно непростая задача, поскольку не все рычаги управления находятся в зоне его ответственности.

В своем докладе губернатор также отметил, что большую часть денег потратят на социально-культурную сферу. В частности будет увеличены пособия для разных категорий граждан, а регионе возводится более двухсот объектов социально-культурного значения.

Фото: irkobl.ru.