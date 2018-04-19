Павел Дуров и Петр Толстой — олицетворение двух миров российской действительности

Как результат — «лежит» огромное количество сайтов и сервисов, многие из которых даже отношения к «Телеграмму» не имеют, тогда как сам мессенджер продолжает работать в прежнем режиме благодаря использованию VPN. Директор Института актуальной экономики Никита Исаев считает, что сейчас российское общество втянуто не в спор между Telegram и Роскомнадзором , а в борьбу двух идеологий: «Блокировали, блокировали… Да не выблокировали… Сколько угодно может Роскомнадзор бороться с Telegram, блокировать десятки миллионов IP-адресов облачных серверов Google и Amazon, за счёт которых работают сайты и другие сервисы, но в сухом остатке этого позора — лишь усиление недоверия граждан к власти. А какой еще реакции можно было ожидать, если под раздачу попали и игровые сервисы, платёжные системы (в итоге некоторые магазины временно потеряли возможность принимать оплату картами), частично был заблокирован функционал другого мессенджера Viber, к которому у Роскомнадзора пока вроде как нет претензий. На третий день появилась информация о том, что проблемы получили Почта России , служба судебных приставов, сервис вызова такси. А Телеграм тем временем продолжает работать… Как говорится, бей своих, чтобы чужие боялись. Это примерно, как с ответными санкциями, запрещающими поставки лекарств. Если раньше было „недоедим, но вывезем“, то теперь, похоже „помрем, но врагу нагадим“. И „народные избранники“ всячески это спешат подтвердить. Например Петр Толстой , который цинично призывает нас „лечиться корой дуба“.

По большому счету сейчас российское общество втянуто не в спор между Telegram и Роскомнадзором, а в борьбу двух идеологий, которые олицетворяют Павел Дуров и вице-спикер Госдумы Пётр Толстой. С одной стороны технический прогресс, а с другой — мракобесие и желание законсервировать государственную неэффективность и неустроенность. Логика первого понятна: технический прогресс рано или поздно приводит к прогрессу экономическому и повышению качества жизни людей (к сценарию фильма „Терминатор“ развитие технологий на бытовом уровне пока отношения не имеет). Второй же основывается на полном непонимании происходящих процессов (со слов Толстого, »ключи шифрования — это, прежде всего, желание соблюсти закон, который действует в стране»). Попытка создать некий защитный механизм от размытия сомнительной национальной идентичности и ослабления пресловутых скреп, к которым неизбежно ведёт новое технологическое мироустройство и глобализация, явно не способствует развитию страны.

Люди вроде Павла Дурова, Илона Маска, Джефа Безоса , Джобса с Возняком, Цукерберга и прочих — это инструмент развитых стран, помогающий укрепить свои позиции на мировой арене и сделать ещё один шаг в будущее. Такие (не побоюсь этого громкого слова) гении, могли бы помочь и России провести модернизацию государства, и не стать кормом для мировых тяжеловесов. Но передовой мессенджер и другие современные разработки проще и безопаснее реализовывать за границей, помогая тем странам, которые готовы принять их таланты. Технологическое отставание и подавление воли талантливых людей ведёт к тотальной деградации. История знает достаточно примеров. Например, к 1775 году Азия давала порядка 80% мирового ВВП, а Индия Китаем — две трети азиатского ВВП. На первый взгляд позиции непоколебимы.

Однако «Дуровы» и «Маски» того времени (как правило родом из Великобритании ) совершили первую научно-техническую революцию, создали паровые машины, строили железные дороги… Каких-то 100 лет, и мир перевёрнут с ног на голову! Никакие тысячелетние традиции, никакие устои не спасли Китай от прозябания на задворках и травли в Опиумных войнах до второй половины ХХ века. Есть примеры и из собственной истории. Даже Сталин был вынужден признать положительное влияние талантливых людей на развитие государства, и вернуть к относительно нормальной жизни тысячи репрессированных ранее специалистов.

Сейчас уже очень многие идентифицируют современный период в России, как время, очень схожее со сталинскими репрессиями конца 30-х годов. Способность работать, творить, создавать что-то новое неизбежно становится опасным качеством, а важнейшие решения в Думе принимаются совершенно некомпетентными людьми (ни один из депутатов, опрошенных «ВВС Россия» не смог ответить, что такое ключи шифрования, которые все так требуют от Телеграма).

Только современные темпы технологического развития постоянно ускоряются. За 10-15 лет мир может измениться сильнее, чем за 100 лет в XVIII – XIX веках. Любой простой и попытка законсервироваться в «традиционных» ценностях, а точнее в собственной некомпетентности, может стать роковой и отбросить Россию на мировые задворки. Противостояние «человека разумного» и «человека Толстого» только на первый взгляд может казаться равнозначным. Но разница в том, что «человек Толстой» может выиграть битву, но шансы выиграть войну есть только у «человека разумного».