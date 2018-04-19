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Новосибирский технопарк подпишет соглашения с крупными корпорациями в ближайшие месяцы
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Новосибирский технопарк подпишет соглашения с крупными корпорациями в ближайшие месяцы 

ТАСС 1 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
НОВОСИБИРСК, 19 апреля. /ТАСС/. Три соглашения о научно-промышленном партнерстве с корпорациями, среди которых "Северсталь" и "Красцветмет", планирует подписать Новосибирский Технопарк в мае и июне 2018 года. Об этом в четверг сообщил в пресс-центре ТАСС генеральный директор АО «Технопарк Новосибирского Академгородка» (Академпарк) Владимир Никонов.
"Мы готовимся к подписанию соглашений о партнерстве с тремя крупными корпорациями: «Красцветмет», «Северсталь» и "Газпром Нефть". Рассчитываем, что они будут подписаны в мае и июне и помогут уже летом привлечь резидентов к решению конкретных технологических задач партнеров", — рассказал Владимир Никонов.
Как уточнил Никонов, ранее Академпарк подписал соглашение о партнерстве с ОДК «Сатурн» (российская двигателестроительная компания, занимающаяся производством газотурбинных технологий для транспорта, обороны и энергетики — прим. ТАСС) в рамках которого были определены направления совместной работы и согласовано совместное продвижение проектов и разработок компании и Академпарка.
Никонов добавил, что подобные соглашения позволяют вести отбор и формирование групп стартапов по технологическим направлениям партнеров со стороны Академпарка, а со стороны компании стартапы получают шанс более быстрого продвижения своих технологий на промышленный уровень.
ТАСС: последние новости
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