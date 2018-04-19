Новосибирский технопарк подпишет соглашения с крупными корпорациями в ближайшие месяцы

НОВОСИБИРСК , 19 апреля. / ТАСС /. Три соглашения о научно-промышленном партнерстве с корпорациями, среди которых "Северсталь" "Красцветмет" , планирует подписать Новосибирский Технопарк в мае и июне 2018 года. Об этом в четверг сообщил в пресс-центре ТАСС генеральный директор АО «Технопарк Новосибирского Академгородка» (Академпарк) Владимир Никонов

"Мы готовимся к подписанию соглашений о партнерстве с тремя крупными корпорациями: «Красцветмет», «Северсталь» и "Газпром Нефть" . Рассчитываем, что они будут подписаны в мае и июне и помогут уже летом привлечь резидентов к решению конкретных технологических задач партнеров", — рассказал Владимир Никонов.

Как уточнил Никонов, ранее Академпарк подписал соглашение о партнерстве с ОДК «Сатурн» (российская двигателестроительная компания, занимающаяся производством газотурбинных технологий для транспорта, обороны и энергетики — прим. ТАСС) в рамках которого были определены направления совместной работы и согласовано совместное продвижение проектов и разработок компании и Академпарка.

Никонов добавил, что подобные соглашения позволяют вести отбор и формирование групп стартапов по технологическим направлениям партнеров со стороны Академпарка, а со стороны компании стартапы получают шанс более быстрого продвижения своих технологий на промышленный уровень.