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Летний фестиваль в парке «Черное озеро» пройдет в июне
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Летний фестиваль в парке «Черное озеро» пройдет в июне 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
Летний книжный фестиваль пройдет в парке «Черное озеро» 10-11 июня, сообщают организаторы.
В этом году на фестивале с лекциями выступят профессор компьютерных наук Городского университета Нью-Йорка Лев Манович, гендиректор издательства «Альпина нон-фикшн» Павел Подкосов, публицист Юрий Сапрыкин, философ и замглавного редактора журнала «Стасис» Оксана Тимофеева, профессор факультета истории Европейского университета в Санкт-Петербурге Борис Колоницкий.
Центральным событием станет книжная ярмарка. На стендах можно будет найти книги разных жанров по издательским ценам. Кроме того, в рамках фестиваля откроется выставка «Самые красивые книги Германии», состоится спектакль, посвященный Мергасовскому дому, пройдут экскурсии, детская образовательная программа, квест по парку, музыкальный концерт и театральные постановки.
Вход на мероприятие свободный.
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