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Решения Минпромторга по индустриальным паркам будут действовать пять лет
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Решения Минпромторга по индустриальным паркам будут действовать пять лет 

Парламентская газета 49 минут назад
Фото: Парламентская газета
Правительство России изменило порядок подтверждения соответствия индустриальных парков установленным требованиям. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Цель внесённых изменений — совершенствование процедуры подтверждения соответствия индустриальных (промышленных) парков и управляющих компаний таких парков установленным требованиям для применения к ним мер стимулирования деятельности в сфере промышленности. В частности, установлен пятилетний срок действия решения Минпромторга России о соответствии индустриального (промышленного) парка установленным требованиям (ранее было три года).
Также предусмотрена возможность приобретения юридическим лицом статуса резидента индустриального парка на основании договора купли-продажи земельного участка или объектов промышленной инфраструктуры у другого юридического лица при выполнении соответствующих обязательств при взаимодействии с управляющей компанией.
Разрешена подача документов на подтверждение соответствия определённым требованиям управляющей компании индустриального (промышленного) парка, в том числе через государственную информационную систему промышленности. Это решение направлено на сокращение сроков рассмотрения документов.
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