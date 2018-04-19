Решения Минпромторга по индустриальным паркам будут действовать пять лет

Правительство России изменило порядок подтверждения соответствия индустриальных парков установленным требованиям. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Цель внесённых изменений — совершенствование процедуры подтверждения соответствия индустриальных (промышленных) парков и управляющих компаний таких парков установленным требованиям для применения к ним мер стимулирования деятельности в сфере промышленности. В частности, установлен пятилетний срок действия решения Минпромторга России о соответствии индустриального (промышленного) парка установленным требованиям (ранее было три года).

Также предусмотрена возможность приобретения юридическим лицом статуса резидента индустриального парка на основании договора купли-продажи земельного участка или объектов промышленной инфраструктуры у другого юридического лица при выполнении соответствующих обязательств при взаимодействии с управляющей компанией.

Разрешена подача документов на подтверждение соответствия определённым требованиям управляющей компании индустриального (промышленного) парка, в том числе через государственную информационную систему промышленности. Это решение направлено на сокращение сроков рассмотрения документов.