Мэр Новосибирска Локоть позвал горожан на субботник под песню «Все танцуют локтями»

НОВОСИБИРСК , 19 апреля. / ТАСС /. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть позвал горожан выйти на субботник 21 апреля, использовав видеоролик, который ему прислал один из жителей города. На размещенном в нескольких социальных сетях видео Локоть вместе с новосибирцами убирает город под песню со словами «Все танцуют локтями».

"Позвал земляков на городской субботник и получил в ответ такой ролик от одного из подписчиков. К юмору отношусь положительно — не могу не поделиться с вами. Заряжайтесь хорошим настроением и присоединяйтесь к уборке города 21-го апреля", — написал мэр во «ВКонтакте».

Публикацию видеоролика от лица мэра подтвердил ТАСС в четверг пресс-секретарь главы города Артем Роговский . Веселое видео с нарезкой кадров с прошлых субботников, где мэр с граблями убирает улицы вместе с новосибирцами, пользуется популярностью. Меньше чем за сутки ролик набрал более 77 тыс. просмотров только на странице мэра во «ВКонтакте».

Накануне официальное обращение Локтя к горожанам с призывом принять участие в субботнике распространила пресс-служба мэрии: «Новосибирцы! Товарищи! 21 апреля в Новосибирске пройдет общегородской субботник Традиции проведения субботников в нашей стране, в нашем городе уже почти 100 лет: горожане выходили на уборку улиц и дворов целыми семьями, трудовыми коллективами. Приглашаю всех новосибирцев поддержать эту традицию, » — говорилось в обращении.

В этом году за субботник планируется убрать 2,7 тыс. придомовых территорий, вывезти около 3,5 тыс. кубических метров мусора. На уборку придомовых территорий выведут более 5 тыс. работников управляющих организаций, а также более 2 тыс. местных жителей.