Молочная несостоятельность. Зампред саратовской облдумы Иван Чепрасов может быть признан банкротом

Заявление «Россельхозбанка» о банкротстве Ивана Чепрасова как физического лица появилось в картотеке арбитражного суда Саратовской области в первых числах апреля. Уже известно, что судебное заседание по проверке обоснованности заявления кредитора к должнику назначено на 14 мая. Аналогичные заявления были поданы банком в отношении граждан Станислава Горшкова и Альбины Промогайбо. Во всех трех случаях указана одна и та же сумма требований — 8,45 млн рублей.

Все три фамилии связаны с одним старым активом Ивана Чепрасова — банкротящемся ООО «Молоко Поволжья». Станислав Горшков в какое-то время возглавлял это предприятие, Альбина Промогайбо выступала одним из поручителей по кредиту, который, в итоге, и стал основанием для банкротного дела в отношении Ивана Чепрасова и его партнеров.

Откуда долг

Балаковское ООО «Молоко Поволжья» с января этого года находится под наблюдением. Инициатором банкротства выступило ООО «Волжский продукт» из Вольска . Основанием для иска стал долг производителя молочных продуктов в размере 2,5 млн рублей за поставку и монтаж оборудования. Позже размер исковых требований вырос до 17,7 млн рублей. Сейчас требования «Волжского продукта» составляют более 100 млн рублей.

Еще один крупный кредитор балаковской компании ООО «Транс+» из Ульяновска . С ним «Молоко Поволжья» не расплатилось за поставку молока на общую сумму 41,2 млн рублей.

Долг перед АО «Россельхозбанк» возник в июле 2015 года, когда «Молоко Поволжья» получило кредит в размере 5,08 млн рублей под залог части оборудования. Поручителями по кредиту выступали Иван Чепрасов, являвшийся на тот момент единственным учредителем ООО, гендиректор Станислав Горшков и Альбина Промогайбо. Опасаясь, что взыскать долг с «Молока Поволжья» не удастся, так как у предприятия может элементарно не хватить активов для их погашения, банк подал заявления о банкротстве поручителей.

Адвокат Андрей Ларин из юридического бюро «Аргумент» считает, что банк подает на банкротство для того, чтобы оспорить продажу какого-либо имущества депутата, если такое имело место быть. «Дело в том, что на определенном этапе арбитражный управляющий может проверить, продавал ли должник свое имущество перед началом банкротства. Отследить это он может в регистрационной палате и в ГИБДД . Если продавал, то это может быть расценено как подозрительная сделка и управляющий попытается вернуть это имущество в конкурсную массу должника, потом его продать и расплатится с кредитором полностью или частично», — пояснил адвокат.

Андрей Ларин полагает, что банку стало известно о продаже имущества. «В противном случае подавать на банкротство для банка не имеет смысла — он сам, своими руками, спишет этот долг», -также пояснил адвокат.

Подозрительная сделка

О том, что сомнительные или, вернее сказать, подозрительные сделки могли иметь место, говорит история двухлетней давности, когда Иван Чепрасов был еще главой Балаковского района. Тогда районная прокуратура обратила внимание на то, что Чепрасов, будучи чиновником, занимается бизнесом. А именно — производит некоторые регистрационные действия с ЗАО «Молоко Поволжья» — правопредшественником ООО «Молоко Поволжья», где Чепрасов владел 100% акций.

Прокуратура направила в районное собрание депутатов представление, в котором рекомендовала досрочно расторгнуть контракт с Иваном Чепрасовым в связи с нарушением последним законодательства о муниципальной службе и противодействии коррупции, в соответствии с которым чиновник не имел права заниматься коммерческой деятельностью.

В представлении прокуратуры говорилось, что Иван Чепрасов не указал факт владения ЗАО «Молоко Поволжья» в справке о доходах и имуществе, которую он подавал в районное собрание как победитель конкурса на замещение должности главы администрации Балаковского района в октябре 2013 года. Но основная претензия была в том, что он «фактически участвовал в управлении хозяйствующими субъектами». Решением Ивана Чепрасова ЗАО «Молоко Поволжья» было преобразовано в ООО, а затем из него было выделено ООО «Ветеран», директором которого стал Михаил Чепрасов, сын главы района — будущего депутата областной думы.

Иван Чепрасов тогда заявил, что, придя на муниципальную службу, он уже не занимался бизнесом, а молочное производство передал в доверительное управление, после чего не имел к «Молоку Поволжья» никакого отношения.

Регистрационные действия он объяснил острой необходимостью преобразовать ЗАО в ООО в связи с прекращением существования такой формы собственности как «закрытое акционерное общество». «Пришлось переоформлять общество в новую юридическую форму „ООО“, или еще во что-то. Решение о реорганизации может принять только собственник. Собственник — я. Вот я и подписал документ о реорганизации ЗАО в ООО. Вот и все», — объяснял Иван Чепрасов.

Создание ООО «Ветеран» Иван Чепрасов объяснил необходимостью в новом юридическом лице, на которое можно было бы зарегистрировать недвижимость, которая была не нужна покупателю «Молока Поволжья».

В июне 2016 года полиция провела выемку документов в офисе ООО «Молоко Поволжья». Что искали силовики, они не сообщали, но никаких явных последствий оперативные мероприятия не имели.

Собрание депутатов Балаковского района вняло доводам главы и отказалось расторгать с ним контракт. Представление прокуратуры было отклонено.

Сейчас, согласно kartoteka.ru, долей 85% в ООО «Молоко Поволжья» владеет Наталья Зотина, она же является единственным владельцем ООО «Ветеран», которое возглавляет сын депутата Михаил Чепрасов. Последний факт дает основания считать, что и «Ветеран», и «Молоко Поволжья» продолжает контролировать зампред саратовской областной думы.

Судя по всему, именно факт выделения объектов недвижимости из ЗАО «Молоко Поволжья» при его реорганизации и попытается оспорить банк в ходе банкротства Ивана Чепрасова как физлица.

«Не сделал ничего предосудительного»

Впрочем, существует и более мирный способ разрешения ситуации с возможным банкротством зампреда облдумы. Адвокат Андрей Ларин считает, что многое зависит от официального дохода должника.

Согласно официальной декларации, Чепрасов вполне способен просто погасить долг. В справке о доходах за 2016 год (отчета за 2017 год еще не было) указан доход в размере 15,26 млн рублей. Кроме того, у него в собственности помимо дома три земельных участка (789 кв. м, 1 тыс. 272 кв. м и 919 кв.м) и три нежилых помещения.

Что же касается политических последствий банкротного дела, то их, считают эксперты, не будет.

«Сейчас такие мелочи как возможное банкротство Ивана Чепрасова тонут на фоне того, что происходит в стране. Это внутренние дела, которые сейчас мало кого интересуют, — считает политолог Александр Пантелеев . — Местные депутаты могут немного пошуметь, мол, Чепрасов в чем-то виноват, но, в принципе, он не сделал ничего предосудительного. Предпринимательское дело сопряжено с риском, проблемами. Не справился человек и ладно. В думе же он работает. Если бы он совершил уголовное преступление или что-то иное, позорящее его как депутата, то могли бы быть проблемы. А так, ничего не будет».

С ним согласен и адвокат Андрей Ларин. «На работе в качестве депутата банкротство никак не скажется — таких запретов закон не устанавливает. В будущем при определенной юридической смекалке и бизнес вести тоже будет возможно», — полагает он.

Фото: Администрация Балаковского муниципального района